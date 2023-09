Hitelesebben tudom üvöltözni azt, hogy nem jó, mint azt, hogy jó

Ezen a héten jelenik meg a Vad Fruttik legújabb dala, és lassan egy éve annak, hogy a csapat nagyobb átalakuláson esett át. Ezekről beszélgettünk a Vad Fruttik énekes-frontemberével, Likó Marcellel. Visszatekintettünk a kezdetekig, a névválasztástól a legújabb dalokig. Szóba került a Nirvana-covereket játszó Nyárikonyha zenekar is.

Az 1996-ban alakult Vad Fruttik egy csapat várpalotai fiatalból állt, amelyben Likó Marcell volt az énekes-gitáros, Herter Tamás és Benkő Csaba a gitáros, Pápai László a basszusgitáros és Józsa Zoltán dobolt. A zenekar nevét gyerekes döntésnek tartják, mégis, most már lassan 28 éve együtt élnek vele. Bár volt rá igény, hogy megváltoztassák, az énekes azt mondja, hogy

A végén mindig arra a következtetésre jutottunk, akárhogy is hangzik, ez már brand, és egy brandet nagyon nehéz újraépíteni.

Több helyen is olvasható, hogy a Vad Fruttik 1999-ben egy tehetségkutató verseny győzteseként majdnem lehetőséget kapott egy nagylemez elkészítésére, ez azonban meghiúsult, és az akkori formáció is felbomlott. A frontember úgy látja, hogy:

Az, hogy valakitől kapunk egy lemezkiadói szerződést '99-ben... nem hiszem, hogy sok értelme lett volna. Olyanok lettünk volna, mint kb. az X-edik magyar popzenekar. Nem gondolom, hogy ez bármit is számított volna akkor, mert nem láttunk bele a zeneipari működésébe a magunk gyermeki naivságával.

Nekik azért minden volt

Az új felállás hét év elteltével jött létre, Likó Marcell is innen eredezteti az igazi Vad Fruttikot.

Talán onnantól lehet számítani a zenekar létrejöttét, amikor Gergő is beszállt a kétezres évek táján. Valójában a nevet sokkal hamarabb kitaláltuk, minthogy lett volna egy fix zenekar. Az a fajta zene, amit most hallanak tőlünk az emberek, teljesen más, mint az elején. Az akkor egy garázs-zenekarnak lelkes, de mindenféle mélységet nélkülöző örömzenéje volt. Tehát ez még nagyon távol állt egy Nekem senkim sincsentől mind szellemiségében, mind pedig hangszerelésében.

Ekkorra Pápai helyett Kaszás Gábor érkezett, a zenekar billentyűse Győrffy Gyula (Gyuszkó) lett, illetve gitárosként Kerekes Gergely is belépett a csapatba, és több dalt is felvettek, amelyek közül a Szerelmes dal sikeressé is vált a rádiókban, illetve megjelent az első nagylemezük Rózsikámnak digitálisan címmel.

Onnan eredeztetném az ős-Vad Fruttikot, amikor a főiskola után, 2005–6-ban a Petőfiben rögzítettünk talán három számot. Persze, volt olyan nevű zenekar, hogy Vad Fruttik, meg igen, benne voltam én is (nevet), de közel sem arról szólt, mint az ezt követő felállás.

Bár tudnivaló, hogy Likó a kilencvenes években Nirvana-covereket is játszott, mint kiderült

Ennek volt egy formációja is, a Nyárikonyha zenekar. De ez már annyira régen volt, hogy innen nézve olyan, mintha azt mondanánk, hogy ez a cég épít autókat, de igen, régen még foglalkoztak fűnyírókkal is.

A zenekarból 2006-ban vált ki Herter Tamás, 2008-ban Kaszás Gábort Hock Zoltán basszusgitáros váltotta. Ekkor alakult ki a Vad Fruttik azon felállása, amelyben Likó Marcellel együtt Kerekes Gergely, Győrffy Gyula, Hock Zoltán és Hock Attila alkotta a csapatot.

Erősödő tendecia

Ezzel a felállással még ugyanabban az évben az Egy éjszaka Bohémiában, 2010-ben pedig a Fénystopposok jelent meg. Többször is jelölték Fonogram-díjra, amelyet 2014-ben az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriájában nyertek meg a Darabok című lemezükkel, majd a Tudom milyennel (2015) szintén. Ezeket követte a HighTech (2017), Szabad.vagy (2018).

A Likó Marcell köré épülő zenei- és szövegvilág mindig is az alternatív kategóriát erősítette, időnként elmozdulva az elektronikusabb hangzás felé. Ez a tendencia az utóbbi időkben egyre erősödni látszik. A Vad Fruttikról mindenkinek az ugrik be, hogy gyönyörű, de depresszív dalokat írnak.

Szoktam azon gondolkodni, hogy mi az, amit kifele közvetítek, és hogy vajon mennyire lenne hiteles, ha ebből ellépnék valamerre. Ha belső késztetést érezve mást kezdenék el írni. Valahogy könnyebben fogom meg azokat a dolgokat, amik a hiányokról szólnak, mint a pozitív kitüremkedéseket a világban. Nyilván arra is van példa, hogy tudok pozitív dolgokról is írni, csakhogy valahogy úgy tűnik, hogy az emberekben erősebb nyomot hagy az, ami negatív, ami fájdalmasabb. Ezért lehetnek ismertebbek azok a dalok, amelyek kevésbé vidámak. Ahogy elnézegetem a saját dolgaimat, van kb. ugyanannyi életigenlő dalunk is, mint kevésbé pozitív, csak azok nem annyira népszerűek. Feltételezem, hogy azokban nincs akkora töltés. Valahogy hitelesebben tudom üvöltözni azt, hogy nem jó, mint azt, hogy jó.

Tavaly télen nagy megdöbbenést keltett, amikor a zenekar minden előjel nélkül bejelentette, hogy Likó Marcell és Kerekes Gergely kivételével mindenki távozik a zenekarból. Legutóbbi lemezük a nagy váltást követően jelent meg Elválaszt címmel. 2022-ben ugyanis Győrffy Gyula billentyűst Iamyank, az underground szcéna egyik legismertebb alakja váltotta. Hock Zoltán helyére basszusgitáron Fejér Dániel, azaz Dexter – aki nem mellesleg több mint tíz éve a Supersize Recording hangmérnöke – került. Hock Attila helyére pedig a Ficture néven alkotó dobos, Tokár Gábor érkezett.

Nekem jót tett ez a felfrissülés. Olyan hangulatom van, mint amikor gyerekkoromban le lehetett menni hátra a pályára focizni, ahol ott voltak a többiek is, és azt éreztem, hogy amikor odamegyek akkor együtt vagyunk, egy csapatot alkotunk, hátra lehet dőlni. Most ismét ezt érzem, amikor beszállok a zenekari buszba.

Refrént üvölteni

Az Elválaszt albumot két instrumentális dal, a zongorajátékra épülő EL és a fúvósra épülő VÁLASZT című dal keretezi. Ezek közé épül be az a világ, amely még inkább az elektronikus irányba indul el, hozva a Likó Marcelltől megszokott erőteljes képi világot. Ezt a lemezt Iamyank producerelte, és kísérleti zeneként tekintenek rá a zenekar tagjai.

Az utolsó lemezünk azért lett ilyen kísérleti jellegű, mert annyi dalt írtunk már, ami leginkább az elvárásokról szólt, hogy szerettünk volna végre egy olyan lemezt készíteni, ami azt mutatja be, amit mi, az alkotók, a kortárs könnyűzenéről gondolunk. Egyre fontosabbá kezdett válni számunkra az önazonosság. Mondjuk olyan zenekarok, akiket sokan kedvelnek, például a Prodigy vagy a Rammstein is jó példája annak, amikor egy zenekar a saját útját járja, nem kedvez a tömegízlésnek, mégis populáris a maga nemében.

Likó Marcell elárulta, hogy

Erre a hétre várható az új dal klippel együtt, amelynek az a címe, hogy Égessük el. Másfél évig tanultam tutorialokból egy kávédaráló-szerű énektechnikát, ezzel üvöltöm a refrént.

Végigtekintve a Vad Fruttik pályafutásán, látható, hogy mindvégig hűek maradtak saját hangzásukhoz és hitelességükhöz. Ezt a hozzáállást tükrözi a tavaly megjelent albumuk, az Elválaszt is. A jövőben pedig továbbra is a fejlődés és az önálló zenei kifejezés fontosságára összpontosítanak. 2023. szeptember 23-án a Budapest Parkban újra láthatjuk a zenekart.

