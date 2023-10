Internetes fórumtól a zenei csúcsokig

A Children of Distance, melynek tagjai Ács Róbert, Nyári Roland és Somogyi Péter, 2006-ban alakult rapcsapat. A formáció a 2000-es években jelentős hatást gyakorolt a magyar hiphop- és popzenei színtérre, érzelmes dalaikkal az emokultúra egyik ikonikus zenekarává nőtték ki magukat az Anti Fitness Club, a Mes és egyéb, tipikusan az emogeneráció által hallgatott formációk mellett.

„Az internet korában a távolság már nem akadály – bizonyítja ezt a Children of Distance, azaz a Távolság gyermekei zenekar születése is, hiszen a formáció magját képező három rapper-énekes-dalszerző – a máriapócsi Carp-E (Ács Róbert), a kiszombori Shady (Nyáry Roland) és a Szücsiben élő Horus (Somogyi Péter) – a magyar rap egyik „klasszikusa”, Sub Bass Monster (Máté Szabolcs) internetes fórumán találtak egymásra 2005-ben, és a következő évben meg is alakították együttesüket” – fogalmaz a Magyar Popkulturális Értéktár oldalán Csikor Ottó.

Első nagylemezük, amelyet FankaDeli kecskeméti stúdiójában rögzítettek, az Egyedül a világ közepén című album volt 2006-ban. Ezen olyan dalok hallhatók, mint a Ha sírsz, A karjaidban meghalni, illetve a lemez címadó dala. Ezt követte 20007-ben a Csapó kettő, ezen jelent meg az Emlékezz rám és a Beforratlan sebek.

2010-ben a 333 km című lemezre került rá az Emlékezz rám 2, illetve a Kedves naplóm. Ezek közül az előbbit Ladányi Patríciával rögzítették, emellett még számos dalt készítettek Patty közreműködésével, ilyenek például az Életjel, a Másról szól és az Azt kívánnám című számok. 2012-ben a IV. Felvonás, 2013-ban pedig a Pillangó című lemezüket adták ki.

A zenekar több slágerlistás dallal is büszkélkedhet, az előbb már említett Beforratlan sebek című számuk például bekerült az év öt legjobb dala közé 2007-ben, míg 2008-ban az Emlékezz rám című nóta érte el ugyanezt a sikert, utóbbi a YouTube-on több mint 17 millió megtekintést hozott.

De elnyerték egymás után három évben is a VIVA Comet legjobb együttesnek járó díját 2011, ’12 és ’13-ban, a Bravo Otto-díjjal is kitüntették őket 2012-ben, sőt 2012-ben és 2013-ban is megkapták a Transilvanian Music Awardstól az év legjobb magyar hip-hop csapata díjat.

A zenekar egy-egy dal erejéig olyan neves előadókkal is együttműködött, mint Oláh Ibolya, akivel a Még utoljára című dalukat adták ki, Kozma Katával a Barátként búcsúzom, Puskás Petivel pedig a Nélküled nem jelent meg.

A 2000-es években ismertté váló formáció napjainkban is aktív a zenei színtéren, legutóbbi albumukat 2016-ban adták ki Ötödik fejezet címmel, idén pedig áprilisban rukkoltak elő a Bunkó vagyok című számukkal, amely a Spotify-on a harmadik legnépszerűbb daluk lett, megelőzve az ikonikusnak számító Emlékezz rám című számukat. Az együttes tagjai továbbra is folyamatosan koncerteznek, idén december 22-én az évzáró nagy koncertjüket az A38 Hajón tartják.

További információk a popkulturalis.hu oldalon találhatók.