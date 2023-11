A szabadság nem lóháton, hanem motorral érkezett

Amennyiben a motoros (szub)kultúráról és a rockról esik szó, legtöbbünk a – Kovács László fényképezte – Szelíd motorosok című filmet említi. Joggal. A látomásos mozi átélhető képet mutat a kor Amerikájáról, pompás zenékkel aláfestve. Ekkor vált ikonikus dallá a Steppenwolf Born To Be Wildja, amely azóta is motorosinduló.

Ahogy a vasfüggöny mögött elképzelték a popfesztivált

Nálunk, a szocializmusban szóba sem kerülhetett efféle film, motorosgaleri vagy -fesztivál. Az első pop-rock fesztivált 1973-ban rendezték Diósgyőrött. Abban az esztendőben, amikor a Vígszínház bemutatta a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt. Az 1971-es alapmű szerzője, Déry Tibor meglehetősen hamis és zavaros képet festett egy amerikai fesztiválról. Nem véletlen, hogy az elsőként felkért dalszerző páros,

Szörényi Levente és Bródy János visszautasították a munkát, mondván: a szöveg rockellenes.

A színházigazgató, Várkonyi Zoltán úgy terjesztette az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya elé a darabot engedélyezésre, hogy az előadás „a nyugati hippikultúra kritikája” lesz.

Beat helyett rock

Ama hippikultúra amúgy a végét járta nyugaton. A The Beatles – már rég nem beatzenekarként – 1970-ban megszűnt, olyan zenekarok vették át a stafétát, mint a The Jimi Hendrix Experience, a Led Zeppelin, a Deep Purple, a Black Sabbath.

A bluesalapú kemény rock lett az új stílus.

Megjegyzem, a Szelíd motorosok zenéje még bőven az amerikai beatkorszakot képviselte, a The Byrdsszel, a Banddel, Roger Mcguinnel.

Itthon 1967-ben mutatták be az első beatfilmet Ezek a fiatalok címmel, zömmel Illés-dalokkal. Egy évre rá pedig mozikba került az Eltávozott nap. A zeneanyag szintén az Illésre épült, ám a BBC-ben adott londoni interjújuk miatt egy évre letiltották őket a budapesti színpadokról és a filmvászonról. Így jutott lehetőséghez a Kex, a Syrius és a Tolcsvay Trió Mészáros Márta 1970-es, Szép lányok, ne sírjatok című alkotásában.

Az előző esztendőben – a Szelíd motorosok évében – jött ki a Tízezer lépés című lemez az Omegától, az Illések és pofonok az Illéstől. Jó muzsikák, ám fényévekkel lemaradva az angolszász rocktól.

Moto-rock

Attól az angolszász rocktól, amely tulajdonképpen karöltve fejlődött a motoroskultúrával. Technikailag, gondolatiságban, vadságban, no meg a divat terén: bőrruhák, láncok, csizmák. A rock and roll ötvenes évekbeli megjelenése egybeesett az amerikai motoroskultúra születésével.

Elvis Presley nem csupán a rock ’n’ roll, hanem az országutak királya is volt mint szenvedélyes motoros.

Elképesztő mennyiségű fényképfelvétel ábrázolja a királyt kedvenc kétkerekűi nyergében. Elvis (dalai, csípőmozgása) egyet jelentett a lázadással. A második világháborút követő világban a fiatalok nem kívántak szüleik módjára élni. A szabadság már nem lóháton, hanem motorral érkezett: két kerékkel keresztül hajtani a 66-os úton, keresztül Amerikán, 4000 kilométer Santa Monicától Chicagóig.

S jöttek a hatvanas évek, a drog, a pszichedelikus rock. Egészen az évtized közepéig-végéig bárki legálisan fogyaszthatott LSD-t az USA-ban. Ez a Hells Angels korszaka.

A pokol angyalai

Több Hells Angels motorosklub is működött 1948-tól, mígnem 1961-ben végül összefogtak, és megalakították a legendás szervezetet. Magyarországon 47 évvel később, 2008-ban tartották az első Hells Angels motorostalálkozót, a Balaton Bike Weekendet. Ennek sztárfellépője a Hooligans volt.

Ahogy a rockzene változott, keményedett, hódított a heavy metal, úgy változott a motorosdivat: durvultak a ruhák, és egyedi motorokat építettek.

A nyolcvanas években már a punk uralta a motorosfesztiválokat, ahol a fogyasztói társadalom ellen gyűltek össze a lázadók.

Magyar motorosbulik manapság

Ha a jelenkor hazai motorostalálkozóinak zenei kínálatát vizsgáljuk, egyértelmű az elmúlt évtizedek rétegződése, tudniillik a blues mellett a kemény rock a főszereplő, és a punk sem kopott ki a kínálatból.

A legtöbb fesztiválon fellépett idén nyáron a Blues Company. A XIV. Gerjeni Duna-rock Motoros Találkozó sztárjai – a Rudán Joe Band, a Lord, a Pokolgép – mellett színpadra lépett a KerecseN is. A komáromi banda hard rockjába dúsan kever magyar népzenei elemeket, a legismertebb daluk címe: Vajon mit szól ehhez Brüsszel?

A váci Dunakanyar Motoros Találkozó és Családi Nap zenei palettáját Kalapács mellett a Mystery Gang színesítette – mintegy idézve a kezdeteket. A Móri Motoros Találkozó és Rockfesztivál szervezői a Gaja-völgy kapujába meghívták a Depressziót, a P. Mobilt, az Ossiant és az Aurorát.

A huszonharmadjára megtartott Siroki Motoros Találkozón az eddig említettek majd mindegyikén túl a Road és a Piramis gondoskodott a megfelelő hangulatról. A Nagyatádi Motorock Fesztiválon ott volt az Akela. Tiszaföldváron a XXIX. Griff Nemzetközi Motoros Találkozó gazdag koncertkínálatát – Pokolgép, Junkies, Depresszió, Ossian, Road, Lord – gazdagította a Leander Kills, a Kowalsky meg a Vega és az új Tankcsapdaként emlegetett Nemzeti Hang.

A zene nem ismer határokat. A Viking MC Moto Party a partiumi Mezőpetri sok-sok éve kiemelt eseménye. Fontosságát jelzi, hogy több ízben is Szatmárnémetiben tartották. A felvidéki Rócháza-rancson az anyaországi Pokolgéppel és a Blues Companyval lépett egy színpadra a somorjai Rómeó Vérzik.

Négyévnyi szünetet követően ismét a Harley-k vették birtokukba Alsóörsöt, az Open Road Weekenden. Sztárokban nem volt hiány: Deák Bill Blues Band, Takács Tamás Blues Band, Aurora, Sing Sing, Blues Company, Zorall, Lord, Charlie, Mobilmánia.

Ez a névsor amolyan számvetésként is értelmezhető, amennyiben felvonultatta mindazon stílusokat, amelyek végigkísérték a motorostalálkozók zenetörténetét.