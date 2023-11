Talán utoljára találkozhatnak a rajongók a kedvenc zenekarukkal

Idén – 2023. november 16-án a Dürer Kertben – második alkalommal rendezik meg a Reflektor Fesztivált, ahol a brit Shame mellett a Middlemist Red, a Galaxisok, a Hiúz, a Hocuspony és a kisbetűs ünnepnapok adnak koncertet.

A Reflektor Fesztivál neve tavaly nyáron bukkant fel először a budapesti zenei rendezvények sorában: az akkor háromnapos, számos hazai és nemzetközi előadót felvonultató zenei seregszemlének az Akvárium Klub adott otthont.

A Reflektor ötlete még a Covid miatti leállások idején fogalmazódott meg. Olyan rendezvényt szerettünk volna létrehozni, amely kizárólag a zenére fókuszál, ellentétben a nagyobb hazai fesztiválokat jellemző összművészeti megközelítéssel

– mondja Remetei Filep Ákos, az idén egynapos Reflektor egyik rendezője.

„Izgalmas, külföldön már népszerű, nálunk még kevésbé ismert előadókat akartunk elhívni, megismertetni és megszerettetni az itthoni közönséggel, továbbá bemutatkozási lehetőséget biztosítani szélesebb publikum előtt a méltatlanul kevéssé ismert hazai formációknak” – fogalmazott Remetei Filep Ákos, hozzátéve, hogy idén csak a szervezési nehézségek miatt zsugorodott a program, jövőre szeretnék azt ismét többnaposra bővíteni.

A Dürer Kertben rendezendő zenei seregszemle külföldi sztárvendége a dél-londoni Shame. Az utóbbi évek posztpunk robbanásának egyik legizgalmasabb zenekara öt évvel ezelőtt már játszott a Szigeten, a mostani koncerten viszont a nemrég megjelent harmadik albumuk, a műfaj szűken vett keretein túlmutató Food for Worms dalait is meghallgathatja élőben a magyar közönség.

A honi neo-psych hullám zászlóshajójának számító Middlemist Red zenekarral talán utoljára találkozhatnak rajongói, ugyanis a 2012-ben alakult formáció idén februárban bejelentette visszavonulását, csak a szervezőknek sikerült rávenni őket egy utolsó koncertre, ahol méltóképpen búcsút vehetnek a közönségüktől.

A fesztiválon fellép még az idén tízéves, hét albummal és igen változatos repertoárral rendelkező, Szabó Benedek vezette Galaxisok zenekar, a Hiúz, azaz István Gergely és Hegyi Olivér indie rock duója, amely néhány év kihagyás után tavaly tért vissza Félig szabad című minialbumával, az első EP-jével idén debütáló Hocuspony budapesti garázsrockzenekar, illetve a dzsessz, a beat és a latin zene területén is otthonosan mozgó fiatal alterockcsapat, a kisbetűs ünnepnapok. A koncertek közben és után a We Wanna Be Forgotten Kollektíva, illetve a Middlemist két tagja, Deli Soma és Ürögdi Ábel alkotta Sierra Delta duó gondoskodik a hangulatról.