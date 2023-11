Újra összeállt a Beatles – egy kis segítséggel

A mesterséges intelligencia (MI) segítségével újra „összeállt” a Beatles a Now And Then című számmal, amely John Lennon gazdag örökségének rejtett gyöngyszemeként került elő. A dal, amely évtizedekig pihent, egy Lennon által New Yorkban felvett, 1970-es években készült demóra épül. Yoko Ono, Lennon özvegye a szalagot a még élő Beatles-tagoknak adta, így elindítva egy művészi utazást, amely az AI segítségével áthidalja a múltat és a jelent.

Időn átívelő harmónia

A Now And Then produkciója egy zenei időutazás bravúrja, amely Lennon eredeti énekhangját a 70-es évekből, George Harrison gitárjátékát 1994-ből, valamint Paul McCartney és Ringo Starr munkáját 2023-ból ötvözi. Ez a halál utáni együttműködés Peter Jackson által a Get Back dokumentumfilmhez fejlesztett forradalmi mesterségesintelligencia-technológiával vált lehetségessé. A technológia kiszűrte Lennon hangját a demó kazettáról, lehetővé téve McCartney-nak és Starrnak, hogy friss hangszeres részekkel egészítsék ki, beleértve Harrison korábban felvett gitárrészeit is.

A Now And Then dallama Lennon jellegzetes zenei nyelvezetét mutatja be, váratlan ugrásokkal és egy olyan hangzással, amely egyszerre ismerős, mégis friss. A hangszerelés modern hangzást mutat, ellentétben a vintage énekfelvétellel, ami olyan kettősség, amely idáig vegyes reakciókat váltott ki. Néhány purista szerint a Beatles örökségét jobb érintetlenül hagyni, míg mások szerint Lennon, aki mindig is az technológiai újítások élén járt, értékelné ezt a törekvést.

A végső dal olyan új szakaszt tartalmaz, amely nem szerepelt Lennon eredeti demójában, növelve a tempót, és megváltoztatva a hangulatot. McCartney lírai finomításai és új szövegei ott töltik be a helyet, ahol Lennon szótagokat vagy érthetetlen szöveget hagyott, biztosítva a dal integritását és narratíváját. A demóhoz képest a strukturális változtatások közé tartoznak a kulcs- és ütemváltások, különösen egy átmenet a 4/4-es ütemről 3/4-es ütemre a dal végén, ami valószínűleg Giles Martin, a legendás Beatles-producer, George Martin fiának befolyását tükrözi.

Jelentőség és fogadtatás

A Now And Then változatos fogadtatásban részesült, elnyerve a kritikusok és a rajongók csodálatát és nosztalgiáját, miközben néhányan úgy vélték, a dal lehetett volna kísérletezőbb is. Ez a szám egy megható búcsú a Beatlestől, amely egyesíti a múltat a jelen innovációival, és lehetőséget ad a zenekarnak, hogy a világon innen és túl részt vegyen egy kreatív együttműködésben.

A kritikusok Lennon mesterséges intelligenciával fokozott énekhangját erőteljesnek és tisztának írták le, míg a nemzetközi és magyar reakciók elismerést és nosztalgiát tükröznek. A dal nemcsak a Beatles hatalmas repertoárjához ad hozzá, hanem a zenekar időtlen befolyása és a jövő lehetőségei közötti hídként is szolgál. Ahogy Sean Lennon, John Lennon fia a dalról és annak felvételi folyamatáról elmélkedett: „Ez az utolsó dal, amit az apám, Paul, George és Ringo együtt készíthetnek, több mint csak egy újabb szám – rezonáló lezárása egy olyan kornak, amely továbbra is inspirál.”

Paul McCartney szerint „2023-ban még mindig lenyűgöző módon formáljuk a Beatles zenéjét, a legkorszerűbb technológiákkal, amelyek iránt a zenekar biztosan érdeklődést mutatott volna”. Ez a nézet kiemeli a dal jelentőségét mint egy innovatív mérföldkövet a Beatles történetében.

A zenekar utolsó közös művével megmutatták, hogy zenéjük időtálló, képes fejlődni és új generációkat megcélozni, miközben megőrzi eredeti gyökereit. Lennon szelleme, amely a dalban él tovább, halhatatlanná teszi a zenekar örökségét, amely folyamatos felfedezésre és megőrzésre vár.

Összefoglalva, a Now And Then a Beatles örökségének és a zenei világnak fontos részét képezi, emlékeztetve arra, hogy a zenekar zenéje és szelleme továbbra is él. Zenei időkapszula, amely összeköti a múltat a jelen csodáival, lehetővé téve a tagok számára, hogy újraegyesüljenek a kreativitásban.

Az AI és a hírnév újrafogalmazása

A téma apropóján érdemes beszélni a mesterséges intelligencia (MI) növekvő jelenlétéről a szórakoztatóiparban, ami új korszakot nyit a hírnév és a művészeti alkotások meghatározásában. Az MI lehetőséget nyújt a művészek számára, hogy új módon jelenjenek meg, és maradjanak relevánsak, még hosszú idővel azután is, hogy már nincsenek közöttünk. Az MI használata a hírnév és örökség fenntartásában is új utakat nyithat meg, lehetővé téve a művészek számára, hogy posztumusz munkáikkal is jelen legyenek a jövőben.

Az MI lehetőséget biztosíthat arra, hogy a művészek minden piacon, minden formátumban, minden időben jelen legyenek, például bármely nyelven megszólalhatják közönségüket. A technológia radikálisan átalakíthatja azt, hogyan értelmezzük a hírnevet és a művészeti alkotásokat, új dimenziókat nyitva a művészeti örökség terén. Régebben a televízióról és a rádióról is azt gondolták, hogy csorbítani fogja a művészeti értékeket, de mint azt tudjuk, ennek az ellenkezője történt.

Az MI korában a művészeti alkotások és a művészek öröksége továbbra is releváns és inspiráló maradhat az elkövetkezendő generációk számára. A technológia folyamatosan új lehetőségeket nyit meg a művészetben, amelyek segítségével a múlt nagyságai tovább élhetnek a jelenben, újrafogalmazva azt, hogyan emlékezzünk meg a legendás alkotókról és munkáikról. Az MI, ezzel a képességével, nem csupán a hírnevet alakítja át, hanem átértelmezi a művészeti életet és a kreatív kifejezés módjait a modern korban.