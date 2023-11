Zenéjére kapott Kossuth-díjat, de a borai is megszólalnak

Karácsonyi koncerteken mutatja be Betlehemi csillag című lemezét Szarka Gyula gitáros-énekes-dalszerző, a Kossuth-díjas Ghymes együttes alapítója, akinek új albuma mellett új boraival is megismerkedhet majd a hallgatóság.

Az adventi időszak dallamkincsét eleveníti fel Betlehemi csillag című nemrég megjelent szólólemezén a Ghymes együttes egyik alapítója, Szarka Gyula, aki a Kárpát-medence magyarok lakta területeiről gyűjtötte össze az album, illetve az arra épülő előadás anyagát.

A Betlehemi csillag nem az első karácsonyi műsorom, hiszen a Ghymes együttessel 2007 óta több száz ünnepi koncertet tartottunk. A mostani, december elején induló lemezbemutató-sorozattal ezt az utat folytatom

– kezdi a zenész, aki számos szempontot vett figyelembe a korong összeállításánál. Majd így folytatja: „Mivel rengeteg alkalomhoz illó, gyönyörű dalt találtam a Csángóföldtől Nyitráig, azokat választottam, amelyek közismertebbek és érzelmileg legjobban megérintettek. Fontos szempont volt még, hogy a műsor felölelje az első adventi gyertya meggyújtásától vízkeresztig terjedő ünnepkört, azon belül minden ünnephez, népszokáshoz, az adventhez, a lucázáshoz, a betlehemezéshez, a mendikáláshoz, az újévi regöléshez és a háromkirályok köszöntéséhez kapcsolódjanak dalok, népi és egyházi énekek.”

Karácsonyok, dalok

Szarka Gyula azért is választott többnyire ismertebb dalokat, mert szeretné, ha a koncerteken a közönség is a zenekarral énekelne. „Egyik legszebb gyermekkori emlékem az a karácsonyeste, amikor az ünnepi asztal mellett ülve meghallottuk, hogy valakik az ablakuk alatt csengettyűszóval, énekkel köszöntenek bennünket. Ezt a hagyományt igyekszem magam is őrizni gyermekeimmel, és mindannyiszor meglepődöm, mekkora örömet tudunk szerezni a barátainknak, amikor gitárral és hegedűvel átmegyünk hozzájuk karácsonyi dalokat énekelni” ­– emlékszik vissza meghatódva a meghitt pillanatokra.

Már javában zajlik az új dalok színpadra alkalmazása Csiba Júlia énekessel, Nagy Szabolcs billentyűssel, Bese Csaba basszusgitárossal, valamit a fúvós Jelasity Péterrel, illetve Varjú Attilával, aki az ütős hangszereket szólaltatja meg.

A felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt szóló előadások minden alkalommal délután kezdődnek, ezeken a felvidéki betlehemes dalokat előadó Szvorák Katalin énekesnővel, a verssel és novellával érkező Pelsőczy László színművésszel, valamint a győri Révai Zenei Műhely tagjaival is találkozhat a közönség.

„A koncertek után pedig egy karácsonyi koccintásra hívom meg a hallgatóimat, persze csak a felnőtteket”

– teszi hozzá a 15 éve borkészítéssel is foglalkozó zenész, aki saját – Kisangyalom és Szarkabarát névre keresztelt – boraiból tart majd kóstolót. Végezetül azt is elárulta, hogy az idei termés a nyári esőzések és az őszi jégverés ellenére is jó volt, úgyhogy kedvence, az olaszrizling már szépen fejlődik a tölgyfahordókban. Szarka Gyula ugyanis kizárólag hordós érlelésű borokat készít.

