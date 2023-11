Megtörtént, amire csak kevesen gondoltak: tarolt a délszláv tamburamuzsika

A Felhangolva! tehetségkutató nap merőben más, mint a kereskedelmi csatornák hasonló jelzővel felcímkézett produkciói. Az A38 Hajó színpadán a minőségi zene képviselői mutathatták meg mit tudnak. Függetlenül zenei stílusoktól, irányzatoktól, s attól, mennyire pályakezdők a muzsikusok, igen magas színvonalon produkáltak a fellépők.

A Felhangolva! a MOL – Új Európa Alapítvány (MUEA) programja. Több budapesti klubot fog össze: az A38-at, az Akváriumot, a Fonót, a BMC-t és a Müpát. Célja a pályájuk legelején álló előadók, produkciók segítése. E cél érdekében a szervezők odafigyeltek arra, hogy a fellépő együttesek mindegyikében muzsikáljon egy 18 év alatti zenész.

Mielőtt a győztest, a ViGaD-ot méltatnánk, fussuk át, ki mindenki vállalkozott a megmérettetésre.

A Gorg&Benzol fúziós zenét játszik, dzsesszrockot, amelyben a rock rész a metáltól a bluesig, funkyig terjed. Mivel trió felállásban alkotnak, elengedhetetlen a virtuóz hangszertudás a muzsikusok részéről. Mint írják: „Céljuk, hogy a hallgatóság furcsán érezze magát és mindenki, aki él kérdőjelezze meg önnön valóját.”

A Wrath Within idén alakult, szemtelenül fiatalokból álló metál banda. Neve egy Children of Bodon szám címe. Bemutatkozásukban kiemelték:

A Piastrella klasszikus jazz combo: zongora-basszus-dob, méghozzá ifjú Bartók konzis növendékekből. A műfajban kötelező virtuozitás jól hallhatóan ott van a tizedik évfolyamos diákokban.

Az El' Jazz Take zenekar tagjai szintén konzervatóriumi hallgatók. Mint írják:

Amikor megtudtuk, hogy a Felhangolva! Tehetségkutató megrendezésre kerül, minden kétség, és ellenvetés nélkül szerettünk volna jelentkezni. És természetesen, a tehetségkutató hatására alakult meg az El' Jazz Take.

Az Elán tavaly állt össze Herédi Zsombor harmonikás vezetésével, aki ifjú kora ellenére játszik a Nikola Parov Qartetben, a Bandában, Herczku Ági kísérő zenekarában, de hallhatjuk-láthatjuk Szűcs Nelli Fedák Sári produkciójában, vagy a Duna Művészegyüttes: Szerelmünk, Kalotaszeg előadásában. E sokszínűség kirajzolja az Elán zenei stílusát, amely „a közép-kelet európai kultúrák városi népzenéire alapul” – áll a zenekar bemutatkozásában.

A zsűriben helyet foglalt Miklósa Erika, illetve a klubok által delegált zsűritagok: Rákos Dániel Oszkár (A38), Czeglédi Szabolcs (Akva), Hernádi Zsolt (BMC), Kubinyi Júlia (Fonó).

S maradjunk a népzenénél, mert a győztes ViGaD e műfaj képviselője. Az együttest három fiatal folkzenész hívta életre, kilenc esztendővel ezelőtt. Nevük az alapító tagok keresztneveinek – Vince, Gáspár és Dániel – kezdőbetűiből álló mozaikszó. Ha Vince vezetéknevét leírjuk, máris halljuk a délszláv tamburamuzsikát, ugyanis e név Eredics. E név egyet jelent a Vujicsics Együttessel, amit Eredics Gábor és Eredics Kálmán alapított. Kálmán fia, Áron 2004-től a zenekar tagja, aki a Söndörgő tamburása is, amely együttes zenészei: Eredics Benjámin, Eredics Dávid, Eredics Salamon és Dénes Ábel. A Söndörgő a Vujicsics Együttes gyermekeiből verbuválódott. A ViGaD pedig a harmadik generáció ifjaiból, akik húszas éveik elejét tapossák. A Zetelaki ikrek, Dániel és Gáspár tamburások Eredics Gáábor tanítványai. A csapat Csőke Dávid hegedűs csatlakozásával kvartetté bővült.

Stílusokról pedig szóljanak ők maguk:

A stílusunk még kialakulóban van, és még nem is törekszünk mindenáron az egyedi hangzásra. A Söndörgő együttes is sokáig tradicionális népzenét játszott, mostanában kezdték el igazán saját útjukat járni, és a kifejezetten rájuk jellemző, egyedi hangzást megteremteni. Az együttes vezetője, Áron mondta egy alkalommal: a népzene által ihletett zenét nem lehet úgy játszani, hogy eredeti formában, mesteri szinten ne sajátítanák el a népzenét. Mi most ebben a fázisban tartunk: szeretnénk a népzene mesterévé válni, és csak azután kísérletezni saját stílussal, kipróbálni új utakat.