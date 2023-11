Sziámi megszólal, mi pedig szédelgünk majd a szeretettől

Szeretetszédelgő címmel készített új albumot, és tart lemezbemutató koncertet a Müller Péter Sziámi AndFriends 2023. december 8-án a Magyar Zene Házában. A rendezvényen fellép Bérczesi Róbert (Hiperkarma) és Pásztor Anna, az Anna and the Barbies énekesnője.

Müller Péter Sziámit legtöbben énekesként és dalszövegíróként ismerik, hiszen így vált a magyar alternatív kultúra megkerülhetetlen alakjává, de a Sziget Fesztivál életre hívásánál is elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Zenei pályafutását a rövid életű, de annál nagyobb jelentőségű URH (Ultra Rock Hírügynökség) frontembereként kezdte 1980-ban, aztán Kontroll Csoportban, illetve a gyakran változó nevű és felállású Sziámi zenekarban folytatta. Barátjával és szerzőtársával, Gasner Jánossal számos feledhetetlen alternatív slágert jegyez, majd a gitáros-zeneszerző 2009-es halálakor feloszlatta az együttest.

A Müller Péter Sziámi AndFriends története 2012-ben kezdődött, amikor Müller Péter az Európa Kiadó három korábbi zenészével, Kirschner Péter gitárossal, Varga Orsolya billentyűssel és Magyar Péter ütőhangszeressel, valamint Angler Ákos dobossal, Duka László hegedűssel és Szeifert Bálint basszusgitárossal új formációt alapított.

Beteg a világ

A kezdetben AndFriends, később Müller Péter Sziámi AndFriends néven működő zenekar debütáló albuma, a Látom, ha hiszem 2014-ben került a boltokba, a második, új és „felújított” dalokat tartalmazó korong, a Nevess magadra 2018-ban jelent meg.

Azóta számos kislemezt készítettek (Tézisek a kultúráról, Melyik oldalra állsz?, Boldog Új Évet!), még a koronavírus-járvány is megihlette a csapatot (Beteg a világ, 2020).

A zenekar sokat és sokfelé koncertezik, fellépésein URH- és Kontroll Csoport-dalokkal, illetve vendégművészekkel is gyakran találkozhat a közönség. A zenekarvezető mindemellett egy rendhagyó kezdeményezést is útjára indított 2021-ben Napidal Sziámival címmel: egy évig mindennap megosztotta olvasóival egy-egy dalötletét – társszerzőket keresve.

A felhívásra több mint 1100 énekelt, megzenésített szerzemény született, a 365 + 1 dalszöveg idén tavasszal könyv formájában is napvilágot látott.

Sziámi és a Szeretetszédelgő

Nemrégiben megjelent a Müller Péter Sziámi AndFriends legújabb, Szeretetszédelgő című nagylemeze is, amelyre szintén felkerült néhány megzenésített „napidal”, és amelyet 2023. december 8-án a Magyar Zene Házában mutat be a formáció. „Kirschner Péterrel boldogan, gyötrelmes munkával (játékkal) megírtuk az eddigi legjobb lemezünket. És most belemutatunk. Nem toljuk el az egészet egyben, hogy maradjon téridő a kedvenceknek, amik híján joggal kérnétek vissza a belépődíjat, de a kb. 18 számból azért elhangzanak a fontosabbak. Sokkal személyesebb album lett, mint az eddigiek. A másik Péter megérezte és megzenésítette, amiről szó van. Ezek nem közéleti, hanem személyes és kíméletlen, maximum közérzeti hozzászólások” – ajánlja új albumát és koncertjét a zenekarvezető.

A Müller Péter Sziámi énekes, Kirschner Péter gitáros, Bakos Zita billentyűs, Winterverber Csaba basszusgitáros és Tóth Márton dobos alkotta Müller Péter Sziámi AndFriends két vendéget hívott a koncertre: Bérczesi Róbertet (azaz Hiperkarmát), aki társszerző is az új lemezen, valamint Pásztor Annát, az Anna and the Barbies énekesnőjét.