Amikor a klasszikusok új ruhát kapnak – ezek a legizgalmasabb feldolgozáslemezek

A Fém of Bëlga nem azért különleges, mert a rap műfaját kemény rockba ültette át Juhász Róbert gitáros-zeneszerző, hanem mert kizárólag a szövegeket használta, úgy írt hozzájuk zúzós muzsikát. S hogy a Kowalsky meg a Vega, a Wellington és az Agnus Dei gitárosát mi vonzotta a „tucitucihoz”, arról így vall: „Az első pillanattól beszippantott az attitűd, amit képviselnek, hogy a saját útjukat járják, és nem akarnak megfelelni semmilyen elvárásnak.”

A 2023. december 20-i lemezbemutató után további Fém-koncerteket tervez jövőre a csapat.

Loksi minden mennyiségben

Kukkantsunk bele kicsit a feldolgozásalbumok világába! Az LGT dalait többen, több, egymástól jelentősen eltérő stílusban, műfajban dolgozták át. A Bummm! ötvenedik évfordulójára jött ki Pénzes Máté és a Zseb Na Bummm! című korongja.

A Blahalouisiana billentyűse alaposan átrágta a nótákat. A Gyere ki a hegyoldalba például instrumentális lett, amilyen a Bárzene, ami eredetileg is az volt, s ami Barta Tamás gitárszólójára épült: itt Kiss Péter tolja a szólót, míg Pénzes Máté Hammondon virgázik. A másik nagy rock and roll klasszikust, az Ő még csak 14-et Brian Auger hangzásában adják elő, a Vallomás pedig tökéletes Presser-hangulatban szólal meg. A dalokban vocoderrel oldották meg az éneket, kivéve a bonus tracknek szánt Miénk itt a tér esetében, ahol Nagy Barnabás a szólista.

A 2008-as MTV Icon LGT korongon több előadó is játszik Loksit. Kezdjük az átfedésekkel! Az Ő még csak 14-et a Kaukázus nem meglepő módon kaukázusosan adja elő, mégis, Kardos-Horváth János hangszíne, frazírjai olyanok, mintha Barta Tamást hallanánk. A Gyere ki a hegyoldalba című klasszikust a Kowalsky meg a Vega egyenes rock and rollban tolja, sallangmentesen. (Hasonlóan ahhoz a Zorall-feldolgozáshoz, ahol a Motörhead Overkilljére húzták rá az éneket.) A Szólj rám, ha hangosan énekeleket a dal eredeti előadója, Kovács Kati szólaltatja meg. Karácsony János A síneken című remekét pedig a Venus egykori énekesnője, Varga Zsuzsa.

A Csík Zenekar 2020-as lemeze kizárólag feldolgozásokból áll, méghozzá kizárólag LGT-feldolgozásokból, ráadásul Presser Gábor és Karácsony János közreműködésével. Ha Csík, akkor persze népzene: az Embertelen dal vagy az És jött a doktor balkáni dialektusban szól, a Magyarország, a 424-Mozdonyopera mezőségi gyors intróval színesedett. A Rock and rollert pedig – újfent – az eredeti előadó, Kovács Kati énekli pompásan, Ferenczi György értő támogatásával.

Amikor az előadók még kis srácok voltak

Az Amikor én még kis srác voltam korongon közreműködők még a csattogós lepkéért küzdöttek az óvodában, ha világra jöttek egyáltalán, amikor már az Illés volt az első számú beatzenekar a Kárpát-medencében. Ennek megfelelően teljesen fesztelenül alakította mindenki a saját képére a hőskor örökzöldjeit.

A Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO), amely az LGT Icon lemezen a Mindenki másképp csinálja című nótát vállalta, itt a Ne gondoldot tolja skaban. A Kispál és a Borz kispálosította az Elvonult a vihart – szó szerint, amennyiben Kispál András gitár soundja most bátran a szöveg elé tolakodhat. A Besh o droMnak megadatott némileg hozni a saját stílusát, amikor a délszláv vonalat erősítik a lemez címadó slágerében. A Heaven Street Seven az LGT CD-n az Annyi mindent nem szerettem még című dalt, ezen a korongon az Eljöttél címűt adja. Hazánk egyik brilliáns csapata, a műfaj ékköve, a Barbaro már Both Miklóssal alkotott maradandót a Nem érdekel, amit mondsz című Szörényi-Bródy alapműből.

Füst a szemében szelleme

Eszembe Jutottál – Főhajtás Cseh Tamás előtt. Ezen a lemezen szintén muzsikál a Heaven Street Seven, méghozzá az 1974-es, ám csak több mint húsz évvel később kiadott Vasárnapi népet játsszák. De itt van a Besh o droM is Cseh Tamás-Csengey Dénes Ausztráliájával. S itt a PASO a Munkásszállóval, amelynek a feldolgozása már tarolt Tímár Péter Moziklipjében, Varga Miklóssal. A Csík Zenekar sem maradt ki: Cseh Tamás és Bereményi Géza szerzeményét, az Illegalitásbant tolják hibátlanul. És természetesen a nagy szerző és zenésztárs, Másik János, mi mást, mint az Eszembe jutottált adja. A legismertebb szám, a Budapest a Kistehén Melankónak jutott. Ők, miként a Republic a Levélváltás korongon, rockba öltöztették a szerzeményt.

Ugyanaz fordítva

Eddig olyan lemezek közül szemezgettünk, amelyeken több előadó tisztelgett egyetlen alkotó munkássága előtt (ebből a sorból kilógna a Karthago Máté Péter-korongja, lévén egy zenekar egyetlen alkotó munkáit dolgozta át), most következzék az a CD, amely egyetlen banda átdolgozásait őrzi. Méghozzá a P.Mobilét.

Az És? című lemez kezdése önmagáért beszél, amikor az Ismerős arcok Nélküled című himnikus gyöngyszemét tempós hard rockban tolják. Két népdal mellett olyan klasszikusokat mobilosítottak, mint az Omega Babylonja, vagy a Skorpió Miért kell elfelednem című lassúja, amelyet eredetileg Zalatnay Saroltának írt Frenreisz Károly. No és persze itt a Prézlidal. Ezt az Illés-örökzöldet – mármint a Kéglidalt – 1973-ban írta át Schuster Lóránt. Aki nem ismeri az eredetit (mert újszülött), a refrénnél foghat csak gyanút. Még két hőskori klasszikus került bele a válogatásba, a nagy beat sztár, az Echo Gondolsz-e majd rám és a Metro Mi fáj, gyere mesélj című slágere, méghozzá trash metal verzióban.