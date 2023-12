Lesittelték, elűzték, betiltották – ez történt az idei top pop magyarokkal

Az esztendő vége a számvetés ideje. Mit terveztünk, mit végeztünk? Nézzük hát meg, hogy olvasóinkat mely, általunk feldolgozott témák érdekelték a legjobban 2023-ban.

A Magyar Popkulturális Értéktár jelenleg öt csatornára gyárt tartalmakat. Éppen egy éve, decemberben indította útnak blogját az Index.hu felületén. Ezzel párhuzamosan, 2023 februárjában elindult a blog.popkulturalis.hu is, amelyen szintén megjelennek magyar popzenei témájú, aktuális tartalmak. Majd áprilisban elindult a Popkulturalis.hu TikTok-csatorna is, amelyen néhány hónap alatt csaknem 20 ezer követőt gyűjtött össze. Ezenfelül Facebookon és Instagramon is napi rendszerességgel jelennek meg érdekességek a magyar popkultúra világából. Zilahi Csaba könyve alapján pedig az erdélyi magyar zenekarok feldolgozását is elkezdtük.

Az analitikák segítségével megnéztük és hoztunk egy összesített listát arról, hogy idén mely témák voltak a legnépszerűbbek ezeken a felületeken.

Ki is Báthory Zoltán, akire a legtöbben voltak kíváncsiak?

A Los Angeles-i Five Finger Death Punch talán nem mindenkinek ismerős Magyarországon, pedig a világ egyik legnépszerűbb heavy metal-zenekaráról van szó, amely az elmúlt években a Metallicával vetekszik az eladási listák első helyéért.

Ezt a zenekart egy magyar srác, Báthory Zoltán dalszerző, producer alapította. Ő találta ki a zenekar nevét is, ami Tarantino Kill Bill című filmjéből ismert. Báthory nemcsak alapítója az együttesnek, hanem ritmusgitárosa és fő dalszerzője is. Zoli 17 éves korában döntött úgy, hogy elhagyja az országot, és Szentendréről New Yorkba költözik, hogy szerencsét próbáljon. Ő azok közé tartozik, akiknek sikerült.

A CPg tagjait leültették, mert zenéltek

Noha negyven éve zajlottak a punkperek, amelyekben láthatatlan, ellenben fontos szerepet játszott Erdős Péter, a téma ma is sokakat érdekel. A Csatári Bence történésszel, rockzenei szakíróval készült interjú- és podcastbeszélgetésben a Nemzeti Emlékezet Bizottsága munkatársa kifejtette, hogy elgondolkodtató, hogy amíg a kommunistaellenes CPg tagjait letöltendő börtönre ítélték, addig a rasszista Mos-OI muzsikusai megúszták felfüggesztett büntetéssel.

„Meglehet – mondta Csatári –, hogy Erdős cikke nélkül is perbe fogják a CPg-t. A Kádár-korban úgy fogalmaztak: a punkzenekarok anarchista felfogást képviselnek. A CPg mellett az Aurora, a Közellenség. Ide szokták sorolni a Mos-OI-t is, ami valójában Oi! stílus, másként skinhead zene.”

Két éve ment el Póka Egon, a magyar rockélet meghatározó személyisége

A nagyközönség meghatározó zeneszerzőként és basszusgitárosként ismerte, de legalább ennyire fontos, hogy a kilencvenes évek derekán elindította a Kőbányai Zenei Stúdiót, amely az elmúlt bő negyed évszázadban több mint ezer képzett pop- és rockzenészt adott a szakmának, s amiről így vallott az alapító:

Ez egy család, és úgy is érzik, hogy ide tartoznak. Az, hogy befejezték az iskolát, nem azt jelenti, hogy kikerültek ebből a körből, mert visszajárnak ide. Ha találkoznak, segítenek egymásnak, és ez nagyon fontos dolog.

Póka Egon két éve távozott közülünk – pedig még csak ma lenne hetvenéves.

A kibertérből az Aréna színpadára katapultált Azahriah

Baukó Attila, azaz Azahriah minden kétséget kizáróan napjaink legnépszerűbb magyar előadója. A YouTube-megtekintései hamarosan átlépik a 323 milliót, Spotifyon hetente 5,8 milliószor játsszák le a számait, és havonta több mint 700 ezer hallgatója van.

Attila gyerekkora óta gitározik, dalszerzéssel és hangkeveréssel 2017-ben kezdett komolyabban foglalkozni. „A Slipknot nagy szerelem volt. Bírtam a System of a Downt és a klasszikusokat is, Metallicát, Iron Maident, Pink Floydot, Led Zeppelint. A metálban éreztem meg először, milyen egy közösséghez tartozni, és kezdtem el a zenék hatására gitározni” – nyilatkozta az énekes, aki sokáig ódzkodott a modern hangzásoktól, de aztán a trapben is megtalálta magát.

2024 májusában önálló, tripla teltházas koncertet ad Magyarország legnagyobb helyszínén, a Puskás Arénában.

Szörényi Szabolcs betöltötte a nyolcvanat

Jellegzetes hangja, tükörpontos basszusgitározása, vokálozása, produceri zsenije a magyar beat-/rockzene megkerülhetetlen alakjává avatja a 80 éves Szörényi Szabolcsot.

Állomások: Mediterrán, Illés, Fonográf 1962-től 1984-ig – amikor három teltházas Budapest Sportcsarnok bulival búcsúztak a Fonográf zenészei. Közülük Szabolcs gyakorlatilag hátat fordított a további rendszeres fellépéseknek. Maradt producer, no meg vasútmodellező.

Első modelljét 1965-ben, nógrádverőcei gázsijából vásárolta. Évtizedekkel később felépítette a Nyugati Pályaudvar West End előtti állapotát, száz négyzetméteres pincéjében, a lehető legnagyobb pontossággal. Mert Szörényi Szabolcs nem kizárólag a zenében, mindenben pontos.

Cserháti Zsuzsa álma álom maradt

A könnyűzene karizmatikus énekesnője, Cserháti Zsuzsa idén ünnepelné 75. születésnapját. És éppen 20 éve, egy hónappal a születése évfordulóját követően tért örök nyugalomra, mindössze 55 évesen. Számos slágert köszönhetünk a legszebb hangú énekesnőnek tartott Cserhátinak. Ilyen az 1978-as Add a kezed, az 1996-os Hamu és gyémánt és az 1997-es Kicsi, gyere velem rózsát szedni, amelyek a mai napig őrzik az énekesnő karakterét.

A második évezred hamar átírta karrierjének forgatókönyvét, betegségei egyre gyarapodtak, majd 2003. július 23-án otthonában elhunyt. Nagy álma, az életéről szóló könyv elkészítése már nem valósulhatott meg. Azonban számos hazai filmben hallhatóak dalai, vagy azok feldolgozásai – mint a Csak szex és más semmi című filmben a közismert Boldogság, gyere haza.

Az örök jampi zenekara, a Hungária

Fenyő Miklós kétségkívül a magyar popkultúra kiemelkedő alakja, aki az idők során úgy tudott folyamatosan megújulni, hogy mindvégig hű maradt önmagához, pedig néha tőle meglehetősen szokatlan stílusokban is kipróbálta magát. Az 1956-ban, kilencévesen a szüleivel Amerikába költöző Fenyő 1960-ban tért haza, és kezdte el létrehozni zenekarait. Mindössze 15 évesen alapította meg a Sztár együttest, amely 1964-ben szűnt meg, majd ezt követte a Syconor együttes, 1967-ben pedig a Hungária.

A zenekart, aminek csak a Spotifyon havonta 50 000 feletti a látogatottsága, ezen belül legnépszerűbb a Csókkirály még mindig több mint egymilliós hallgatottsággal bír. Sőt, 2023 nyarán is aktuális tudott lenni, olyannyira, hogy T. Danny is feldolgozta ezt a dalt, rapbetétekkel tarkítva.

Katona Klári kicsi ólomkatonája

A hetvenes–nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb és legegyénibb hangú énekese, akinek igazán akkor állt egyenesbe a pályája, amikor Presser Gábor és Sztevanovity Dusán írt neki dalokat, albumokat. Miután a rendszerváltozás körül a szerzőpárossal a munkakapcsolata megszakadt, saját elképzelései szerint ment tovább, de produkcióinak sikere, színvonala elmaradt az előzőekétől. A színpadi lét mellett más szerepkörökben is kipróbálta magát, illetve a zene mellett alkalmanként egy-egy kötetet is megjelentetett.

Demjén Ferenc alkotói segítségével két figyelemreméltó nagylemezt jelentethetett meg (Savanyú a csokoládé, 1977, Láthatod, boldog vagyok, 1978). A Locomotiv GT kíséretével felvett, Presser és Dusán által írt 1981-es Titkaim LP az év legnagyobb popzenei eseményének számított Magyarországon.

A BSW iszogatós rappeléssel kezdte

A BSW kéttagú rapcsapatot Ferenczei „Gaben” Gábor és Sziklai „Meklód” Mátyás alapította 2006-ban, amikor kiváltak előző zenekarukból. Eredetileg csak pár közös számot készítettek volna, ám olyan összhangban ment a munka, hogy nekiálltak egy nagylemez megírásának. Nevük a BeerSeeWalk kifejezés rövidítése.

„A legelején csak együtt reppeltünk a piázások közben. Matyi csinálta az alapokat, írtuk a szövegeket és rengeteget gyakoroltunk, saját magunk szórakoztatására. 2006 szeptemberében mentünk először igazi stúdióba, Pixához Fehérvárra. Akkoriban vettük fel az Utcaszagú vagy például Pénzes című számokat” - nyilatkozta Ferenczei Gábor a kezdetekről.

Az első nagylemez (Picsa, 2010) felvételi munkálatai közben csatlakozott a BSW-hez Nádasi „Daddy Z” Zoltán, aki a scratchekért felel. Az album nyers és durva stílusa miatt nagy port kavart. A tagok elmondták, hogy a szövegek egy részével ma már nem igazán tudnak azonosulni, mivel azok többségét 16-17 évesen írták.

Az LGT-t sem kímélte a rendszer

Fél évszázada, 1973-ban készült a Locomotiv GT egyik legsikeresebb lemeze, a Bummm! Siker ide, siker oda, az akkori hatalom 1975-ben betiltotta a korongot. A banda ’74-ben az Egyesült Államok huszonöt városában több mint harminc koncertet adott, előzenekarként. Olyan sztárcsapatok előtt, mint a ZZ Top, az Aerosmith vagy a Chicago. Ha lemezükből pár százzal több fogy, hát felkerülnek a 200-as Billboard lemezeladási listára. Naná, hogy a kiadó, az ABC újabb korongra kötött szerződést velük. 1975-ben jelent volna meg az All Aboard című lemez. Volna. Mert lejárt a tartózkodási engedélyük. A párt hazaparancsolta őket, ám Barta maradt Amerikában. Miként akkor mondták: disszidált. Ezért betiltották a hihetetlenül sikeres Bummm!-ot, az All Aboard megjelenését pedig letiltották.