Ki gondolná, hogy egy énektanár anya, pszichológus és edző is lehet

A Várkert Akusztik legközelebbi, 2024. február 22-i koncertjén Kozma Orsi pályafutásának fontos állomásait idézi meg. A Kozma Orsi Quartet muzsikusai (Cseke Gábor, Hárs Viktor, Pusztai Csaba) újragondolva adják elő az énekesnő nagy zenei találkozásait a Kimnowaktól a Jazz+Azon, a Cotton Club Singersen, a swing korszakon és a Barbra Streisand-esten át a legutóbbi lemezéig.

A műsor döntő többsége Kozma Orsi-dalokból áll. Az est alapjául a hat esztendővel ezelőtti, Találkozások című MÜPA-koncertje szolgál.

Ezért is választottuk címnek, hogy Találkozások újra – árulta el az énekesnő, aki hangsúlyozta: most teljesen más koncertet kapnak a nézők, hallgatók a Rendezvényteremben. S azért is ez a cím, mert nem először járok a Várkert Bazárban, így újra találkozhatunk a közönséggel