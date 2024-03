Freddie Mercuryt „koppintották”

Szívemen át címmel új dallal és klippel jelentkezett az idén tízéves ManGoRise zenekar, melynek apropóján Bartha Ákos énekessel elevenítjük fel a csapat történetének legizgalmasabb állomásait, valamint beszélgetünk a születésnapi albumról, a barátságról és a fanatikus rajongókról is.

A ManGoRise kifejezés a jamaicai angol dialektus szerint az ember felemelkedését jelenti. A csapat története 2013-ban kezdődött, amikor még kilencen, nagyzenekarként, a reggae, a dancehall és a hiphop stílusokat ötvöző dalokkal indultak el a zenélés rögös országútján. Egy évvel később, 2014-ben a csapatból kivált a pályát életvitelszerűen vállalni akaró Bartha Ákos „Dannona” énekes, Katók István szaxofonos és Szilágyi László billentyűs, hogy tovább örökítsék zeneiségüket a jelenlegi formációba. „Létszámunk redukálásával a kötött műfaj fogalmától is elbúcsúztunk, magyarul nálunk a véletlen dönti el, milyen stílusú lesz a következő dal. Nem nagyon tudnak minket besorolni sehova, így jött létre a ManGoRise-stílus. A kezdeti reggae mostanra »már csak« egy fűszer lett polcunkon, akárcsak az összes többi irányzat” – eleveníti fel a múltat Bartha Ákos.

A Ki Mit Tube-tól Makaóig

Az ezután már változatlan felállásban alkotó és koncertező zenekar sok tekintetben különbözik a hazai csapatok többségétől. A trió tagjai maguk írják a dalaikat, veszik fel azokat saját stúdiójukban, és forgatnak hozzájuk klipeket. Mindamellett a magánéletben is jóbarátok, legtöbbször a szabadidejüket, sőt a szabadságukat is együtt töltik.

Az elmúlt évek során készítettek közös dalt a Balkan Fanatikkal, az AfroDZAQM zenekarral, a kétszeres Fonogram-díjas rapperrel, Denizzel és Mike Gottharddal, a GodFather gitárosával.

Nem tévedhetsz el című számukkal az Együtt az Eltűnt Gyermekekért Alapítvány tevékenységére hívták fel a figyelmet, míg a Mosolyok a víz tükrén című szerzeményük a 40 éves múltra visszatekintő Tiszafüredi Halasnapok himnusza lett, majd a Magyar Turisztikai Ügynökség Egész nyáron várnak a hazai strandok! című nemzetközi kampányának zenéjeként is hallhattuk a mozikban vagy a különböző európai televíziókban. Zászlóshajódaluk a 17 milliós lejátszási küszöböt éri éppen el az itthon legnépszerűbb videómegosztó portálon.

Élőzenét mindenkinek című műsorukkal részt vettek a 2014-es Ki Mit Tube tehetségkutató versenyen, amit Bartha Ákos egy izgalmas és meglepően pozitív eredménnyel zárult megmozdulásként értékel.

„Véletlenszerűen csengettünk be családokhoz, hogy szeretnénk eljátszani nekik néhány dalunkat, cserébe mosogatnánk.”

Magam is csodálkoztam, mennyire nyitott volt mindenki, mindenhova beengedtek, és érdeklődve hallgattak bennünket” – meséli az énekes, aki legalább ennyire büszke a ManGoRise távol-keleti vendégszereplésére is. „A hongkongi magyar nagykövetség hét zenekar közül választott ki minket, hogy képviseljük Magyarországot a 2019-es HUSH!! Full Music fesztiválon Makaóban. Mivel a rendezvény fő napján, a nagyszínpadon léptünk fel, szerettünk volna valami olyasmivel kedveskedni a közönségnek, mint Freddie Mercury anno, amikor elénekelte a Tavaszi szél című dalt az 1986-os budapesti koncertjén. Kerestünk hát egy közismert helyi népdalt, áthangszereltük reggae stílusba, és hozzáírtunk egy-két verzét. Amikor MacauSong címmel előadtuk, a kínaiak együtt énekelték velünk a tánctérként szolgáló fehér homokos tengerparton.”

Rájuk van írva, ki a kedvencük

A ManGoRise az elmúlt 10 év alatt sem nagylemezt, sem EP-t nem adott ki, viszont szerzeményeik már jó néhány albumot megtöltenének. Nemrég jelent meg negyvenegyedik daluk Szívemen át címmel, melyhez látványos videó is készült. „A klipet Erdélyben forgattuk egy ottani stábbal, akikkel egy korábbi koncertünk alkalmával kötöttünk barátságot. Egyetlen napunk volt rá mindössze, így napkeltétől napnyugtáig mindent felvettünk egy festői tó partján. Szerettük volna kicsit Erdélyt is bemutatni, ahová nemcsak a szép táj miatt szeretünk visszajárni, de az emberekért is, akik mindig nagyon kedvesek velünk” – meséli Bartha Ákos.

AZ ÚJ DAL ÜZENETE, HOGY AKI IGAZÁN SZERET, AZ NEM TÉVEDHET EL – A KORÁBBI SZERZEMÉNYEKÉHEZ HASONLÓAN –, A ZENÉSZEK ÉRZÉSEIT TÜKRÖZI, ÉS BIZONYÁRA UGYANÚGY MEGÉRINTI MAJD A KÖZÖNSÉGET, MINT AZ ELŐDEI.

Ez pedig nem kis dolog, mert Bartha Ákos számítása szerint már harminchét rajongójuk tetováltatta magára valamelyik dalszövegük egy-egy sorát, részletét. A rajongói fanatizmus ilyen erőteljes és tömeges megnyilvánulását maga a zenekar is furcsállja kissé, de mindenképpen jóleső érzés számukra, hogy szó szerint is életre szóló nyomokat tudnak hagyni egyesekben. „Talán azért működnek ennyire a dalok, mert kevés szóval sok információt hordoznak, és sokak számára kikódolhatók. Mindenki talál bennük valamiféle üzenetet, amit rávetíthet saját élethelyzetére” – próbálja megfejteni a rejtélyt az énekes.

Születésnap, számvetés nélkül

A 2024-es év más, mint a többi a ManGoRise számára, ugyanis idén ünneplik megalakulásuk 10. évfordulóját. A születésnapi buli részletei még nem nyilvánosak, de annyi már bizonyosnak látszik, hogy eddigi koncepciójukkal szakítva megjelentetik első nagylemezüket, egy digitális válogatásalbumot, amelyre a legnépszerűbb dalaik mellett jó néhány új szerzemény is felkerül. Természetesen lesz sok koncertjük is, többek között egy balatoni rendezvénysorozat, ahol egy, a víz felszínén úszó színpadról játszanak majd a fürdőző közönségnek.

Mi nem terveztük meg, hogy mostanra milyen magasra kell eljutnunk, mekkora koncerthelyeket kell megtöltenünk, így elégedettek tudunk lenni az elért eredményeinkkel.

Sokkal fontosabb, hogy megmaradjon a zenekar tagjai közötti barátság, hogy továbbra is együtt járjunk síelni és horgászni, hogy újabb szép kirándulóhelyeket fedezzünk fel, és hogy tovább kísérjen minket a közös zenélés öröme” – zárja szavait Bartha Ákos.