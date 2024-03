A Dunán kezdi az évet az Analog Balaton

Dupla telt házas koncerttel indítja idei évadát az Analog Balaton március 15-én és 16-án az A38 Hajón. A jeles esemény apropóján az együttes nevéről, készülő dalairól, klipjeiről, alkotói módszereiről és a Mengyelejev-projektről Zsuffa Abával, az elektropop-formáció frontemberével beszélgettünk.

Az Analog Balaton tagjai – Zsuffa Aba énekes-gitáros és Vörös Ákos billentyűs – még gyermekként találkoztak először egy balatoni színjátszótáborban, aztán 2012-ben, immár az egyetemi éveik alatt, a fővárosban látták viszont egymást. Közös albérletekben laktak, rengeteget zenéltek együtt, szabadidejük további részében pedig, fogalmazzunk úgy: szorgalmasan gyűjtötték az élményanyagot a dalszövegekhez. Kezdetben csak maguknak írták a számokat, aminek köszönhetően már több nagylemeznyi, túlnyomórészt befejezetlen szerzemény sorakozott a számítógépeiken, mire 2017-ben megalapították zenekarukat, és először a közönség elé léptek.

Lent és fent

Az Analog Balaton névről leginkább a magyar tenger, a Balaton együttes és az analóg szintetizátorok juthatnak eszünkbe. Pedig a magyarázat sokkal prózaibb: „Amikor a Medvelábnyom című dalunkat ki akartuk adni Spotifyra, találnunk kellett magunknak egy nevet. Nekem pedig hirtelen ez jutott eszembe, mert nagyon tetszett, hogy mindkét szóban azonos magánhangzók vannak. Ákosnak is megfelelt, így ennél maradtunk – rántja le a leplet a titokról Zsuffa Aba. Hamarosan a hazai fesztiválok egyik legkedveltebb zenekarává váltak, és olyan közismert formációk előtt játszottak, mint az Elefánt, a Zagar vagy a Vad Fruttik. Aztán ismét eltelt négy év, és 2021-ben

megjelent első albumuk, a Lent, kilenc dallamosan monoton szerzeménnyel,

főként a közös albérletekben született dalkezdemények befejezett, átdolgozott változataival. A korong fogadtatása több mint kedvező volt: már a lemezbemutató koncertjüket is teltház előtt tartották, a szakma pedig az év elektronikus zenei előadójának járó Petőfi-díjjal jutalmazta produkciójukat.

Gyorsul a tempó

Innentől nemcsak az események, de a számok is felgyorsultak: a következő anyagra, a Csússz le című EP-re mindössze 2022-ig kellett várni, a minialbum dalaiban pedig már minden kicsit magasabb fordulatszámon pörög. Az új videók is ütősek:

a Zserbógalopp klipjét nézve lassan tudatosul bennünk, hogy egy „mini-katasztrófafilmet” látunk,

míg a Csússz le „látomásos” jeleneteit – amelyekben már a drámatáborban tanultakat is kamatoztatják a zenészek – sokadszori nézésre sem lehet kibírni nevetés nélkül. „Ez elsősorban Hódi Levente, Tóth Fabó és Lestár Ákos stábjának érdeme, ők készítették a zenekar összes klipjét. Mi csak az előzetes ötleteléseken veszünk részt, legfeljebb öt-tíz százalékot teszünk hozzá a végeredményhez” – kommentálja Zsuffa Aba, remélve, hogy a dalok és azok vizuális megjelenítései egyaránt fejlődő tendenciát mutatnak.

Két hónap stúdiózás

Idén csak márciusban, az A38-as koncerten lép először színpadra a zenekar, addig a stúdiózáson a sor. Ismét előkerültek az évtizedes számkezdemények, de ezek a dallam- és szövegvázlatok inkább csak ötletekként értelmezhetők, rengeteg munkára van szükség, hogy kész dalokká válhassanak. Készülnek teljesen új szerzemények is, és lesznek olyan változások, amelyek összegészében érintik majd a hangzásvilágot. „Régebben főleg hagyományos dalformát követő, gitárcentrikus szerzeményeket írtunk, mostantól sokkal nagyobb szerepet kap az elektronika, hangsúlyosabbak lesznek a szintetizátorok, ami másfajta akkordmeneteket és sound designt is jelent majd” – avat be a részletekbe Zsuffa Aba, akinek

a dalszövegei ugyanannyira meghatározó részei az Analog Balaton-számoknak, mint a rendkívül precízen kidolgozott zene.

„Nagyon fontosnak tartom, hogy egy dal hiteles és hihető legyen. Az ember nem tud túlságosan eltávolodni a saját karakterétől. Vissza tudom magam helyezni egy-egy dalszöveg erejéig a nyolc-tíz évvel ezelőtti élethelyzetembe, de miután egy kis faluban nőttem fel, aligha tudnék hitelesen gengszterrapet írni” – világít rá a zenész.

EP-k és koncertek

Jó hír a rajongóknak, hogy már nem kell sokat várniuk a friss szerzeményekre. „Úgy döntöttünk, az új dalok inkább EP-ken jönnek ki, mert észrevettük, hogy

az emberek mostanában szívesebben hallgatnak végig három-négy számot, mint egy egész nagylemezt,

és nekünk is sokkal könnyebb, ha kevesebb dalra kell figyelnünk egyszerre” – fejti ki Zsuffa Aba, hozzátéve, hogy előtte még élőben is szeretnék kipróbálni, tesztelni az új nótákat. „A koncerteken jól látható, hogyan reagál a közönség az újdonságokra, és számunkra is kiderül, hogy megfelelő-e a dal alaptempója, működnek-e a váltások, vagy hogy nem túl nehézkes-e bizonyos helyeken élőben elénekelni a szöveget” – hangzik a magyarázat.

Zsuffa Aba Szendrői Csabával, az Elefánt énekesével közös projektjét, a Mengyelejevet is megismerheti idén a közönség. „Körülbelül tíz dalunk van születőben, de mivel elsősorban a saját szórakoztatásunkra készülnek, nagyon nehezen jutunk velük egyről a kettőre. Az egyikhez már csak a videóklip hiányzik, úgyhogy remélhetőleg még idén kijöhetünk vele – zárja szavait az Analog Balaton frontembere.

Analog Balaton-duplakoncert 2024. március 15-én és 16-án az A38 Hajón. Előzenekar: 15-én cserihanna, 16-án Tingyela Dóri.