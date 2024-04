A Neoton Família vitathatatlan sikerénél Erdős Péter bábáskodott. A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat márkamenedzsere, a Neoton menedzsere nem mellesleg együtt élt a zenekar énekesnőjével, Csepregi Évával. A ma is aktív csapat 2024. április 5-én Sopronban lép a nagyérdemű elé, a Csepregi Éva Fan Sit szervezésében. A Neoton előtt Zoltán Erika forrósítja a hangulatot, akinek első öt lemezét a Neoton Família szerzői írták saját új korongok helyett.

Neoton még família nélkül

A Neoton első formációja – Pásztor László, Galácz Lajos, Balázs Fecó, Som Lajos és Debreczeni Ferenc – az 1968-as Ki mit tud? második helyezettje lett, ráadásul megírták első komoly slágerüket Kell, hogy várj címmel. Három évre rá kijött bemutatkozó lemezük, a Bolond város, és mehettek turnézni Afrikába. Hazatérve az Omega vitte Debreczeni Cikit, Fecó és Som Radics Bélával és Brunner Győzővel megalapította a Taurust.

Erdős Péter a pártfőiskola után a Szabad Nép újságírója lett, majd a Színművészeti Főiskolán történelmet tanított. 1950-ben lecsukták kémkedés vádjával, ’53-ban rehabilitálták. 1956-ban Vásárhelyi Miklós mellett dolgozott, majd ismét elítélték, 1958-ban szabadult. 1966-ban végzett estin a jogi karon, ezután a Szerzői Jogvédő Hivatal színházi osztályát vezette, mígnem áthelyezték a Magyar Hanglemezgyártó Vállalathoz (MHV), ahol ’68-tól jogtanácsosként és a sajtóosztály vezetőjeként tevékenykedett.

A Kócbabák

A Neoton a távozó muzsikusai miatt válságba került, mígnem 1972-ben érkezett a későbbi slágergyáros, Jakab György. Zenei képességéről annyit: a Rákfogóban kezdett Orszáczky „Jackie” Miklóssal, Lakatos „Bögöly” Bélával és Mogyorósi Lászlóval. Mellette jöttek a Kócbabák.

A vokáltrió eredeti felállásában Csepregi Éva és Fábián Éva mellett Babits Marcella énekelt. Pál Éva ahhoz a Hoffmann Ödönhöz járt korrepetálásra, ahová a kócbabák, így Marcella kiválása után a mester tanácsára már az új felállással indultak a ’72-es Ki mit tud?-on. Középdöntős sikerük nyomán meghívást kaptak az Országos Rendező Iroda (ORI) balatoni műsorába, itt találkoztak a Neoton muzsikusaival, akik hívták a lányokat, hogy vokálozzanak. Egyik közös bulijukra meginvitálták Bors Jenőt, az MHV igazgatóját és Erdős doktort. Az áttörés elmaradt. Erdős nagyon gyengének találta a produkciót, főleg a rossz mozgású Csepregi Évát.

A magát botfülűnek tituláló jogtanácsos ekkortájt blokkolta a Bergendy bemutatkozó lemezét, amit kizárólag azt követően jelentetett meg, hogy kiadták a Beat ablak című, angol nyelvű slágereket feldolgozó korongjukat. A Syrius Ausztráliában jelentette meg legendás albumát, Az ördög álarcosbálját, amelyet átvett ’72-ben az MHV. De nagylemez nélkül oszlott fel a Taurus és a Kex, a P. Mobil Honfoglalását pedig Erdős nívótlan nacionalizmusnak bélyegezte. És kezdetben a Neoton és Csepi sem nyerte el a tetszését…

A diszkó felé félúton

A dorogi hanglemeznyomó üzembeállásának évében, 1976-ban boltokba került a Neoton és a Kócbabák felállás bemutatkozó LP-je, a Menedékház – a korban szárba szökkenő funkyalapú diszkómuzsika, a Cool and the Gang vagy az Eart Wind & Fire ihletettségében, nagy vokálokkal, Jakab György és Pál Éva szólóéneklésével.

Mivel Pásztor László zenekarvezető ragaszkodott ahhoz, hogy a lányok kizárólag velük lépjenek fel, a nevük Neoton Família lett, a menedzserük pedig Erdős doktor. Erdős ráfeszült, hogy a hihetetlenül sikeres Piramisnak ellenlábast támasszon, olyat, ami nem a szülők ellen lázítja a fiatalokat.

A mi lemezünket édesanyádnak is megveheted, a mi koncertünkre édesapádat is elhozhatod

– nyilatkozta anno Csepregi Éva az új szellemiség nevében. Erdős tényleg ügyesen sakkozott a zenekarral, amiről azt tartotta: „Lehet, hogy van a Neotonnál tehetségesebb zenekar, de szorgalmasabb biztosan nincs.” A szorgalmas csapat követte a menedzser megérzéseit. „Lesz egy-két olyan sztárunk és lemezünk, amit Európában számontartanak.”

Az 1977-es Csak a zene lemez egyfelől folytatja a megkezdett eurodiszkós utat, de olyan funkygyöngyszemet is alkottak, mint a Szeress úgy, Pál Éva elképesztő énekével.

Vagy ott van Jakab György gyönyörű bluesa, a Csak a zene.

(Megjegyzem, ezen esztendőben kaptam első kazettás magnómat, egy MK 25-öt, döbbenetesen randa kék színben, s mellé két műsoros kazettát, az Edison Fonográf albumot és az imént tárgyalt Neotont.)

A korong nagy slágere A disco-királynő lett. Nosza, kelet-európai turnéra küldték az együttest, amely a lemezgyár első számú sztárjelöltje volt. Meglehet, ehhez hozzásegített, hogy Csepregi Éva a házas Erdőssel intim viszonyba keveredett.

1979 januárjában egy hétre Cannes-ba utazott a MIDEM Fesztivál magyar delegációja. Azon előadók, zenekarok, akiket, amelyeket a nemzetközi sztárrá válás esélyével mutattak be az európai zeneipar legjelentősebb eseményén. Ott lehetett a Fonográf, az LGT, a V’Moto-Rock, az Omega, Kovács Kati, Katona Klári, Szűcs Judith, Koncz Zsuzsa és Sebő Ferenc. No meg a Neoton Família. A zenekar azonban az énekesnőket kísérte, amellett mindössze két saját számot adott elő. Ennek ellenére, úgy is, mint Newton Family, kizárólag az ő produkciójuk keltette fel a lemezkiadók, koncertszervezők érdeklődését.

Nem minden Família-tag részesült a sikerből

1980-ban a Neoton tarolt Japánban, ahol igazi világsztároknak járó fogadtatás várta őket, sok-sok koncerttel és tévészerepléssel. De már új Família lépett színpadra. Csupán két Éva maradt: Pál és Csepregi, a harmadiktól megváltak. Fábián Éva szólópályáját olyan szerzők segítették, mint Ihász Gábor, S. Nagy István, Máté Péter, Demjén Ferenc, Gábor S. Pál és Bradányi Iván.

Az énekesnő helyére Erdős Péter menedzser Cserháti Zsuzsát hívta vokálozni. Persze hogy nemet mondott. Persze hogy 1981-től a rendszerváltásig nem jelent meg nagylemeze, a Moulin Rouge dívája lett. Nem jutott kellemesebb sors a konkurens Kati és a Kerek Perecnek sem, onnan Végvári Ádám gitáros-énekest és Bardóczy Gyula dobost csábította a Neotonba a menedzser. Cinikusan ideírom: ilyen ez a popszakma.

Magyar ABBA-ként Japánban

1981-ben Japánban megjelent a Newton Family-nagylemez. A Santa Maria a kilencedik helyig kapaszkodott a slágerlistán. Negyvenállomásos, két hónapos turné indult, a Jumping Tour, amelyről az RCA koncertalbumot készített, egy japán tévétársaság videót. Ebből az óriási sikerből még részesült Pál Éva, majd tőle is megvált az együttes. Az énekesnő összeroppant. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben kezelték, egy időben Cserháti Zsuzsával. Volt miről beszélgetniük…

A hazai popzene legnagyobb nemzetközi díja

Siker ide, siker oda, az 1983-as Yamaha Fesztiválra nem a zenekart, csak Csepregi Évát és Végvári Ádámot hívták meg. A muzsikusok, a dalszerzők maradtak itthon. A Holnap hajnalig elnyerte a nagydíjat. Ha felemás módon is, de a Neoton csúcsra jutott. Erre a csúcsra azonban mindössze ketten érhettek fel.

Pásztor László, Jakab György, Hatvani Emese, a díjnyertes dal szerzői megírták Zoltán Erika bemutatkozó lemezét, meg még négyet.

A nyugati sikerek megóvásáért Erdős doktor felkérte a skót zeneszerzőt, Bob Heatlie-t, aki Cliff Richardnak, Shakin’ Stevensnek komponált slágereket, dolgozzon Csepregivel és Végvárival egy angol nyelvű lemezen. A végeredmény Csepregi Éva szólóalbuma lett, mondván, Végvári Ádám angolja kevés ahhoz, hogy énekeljen a korongon.

Erdős Péter 1990 februárjában, a Duna-gate kirobbanása, a szovjet csapatkivonási megállapodás, a III/III. Csoportfőnökség feloszlatása évében meghalt. 1992-ben megszületett Csepregi Éva és Bob Heatlie fia.