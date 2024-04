Több mint egymillióan hallgatták a magyar bandát Angliában

A glasgow-i székhelyű Reaction Management bejelentette, hogy szerződést kötöttek a Dirty Slippers zenekarral, így már az ő égiszük alatt jelent meg a On the top of the World című legújabb DS-szerzemény és videoklip.

„A Dirty Slippers zenéje nagyon nagy benyomást tett rám, amikor először meghallgattam. Beérett dallamos rock, amely kereskedelmi sikerre esélyes és globális vonzereje van. Szeretném bemutatni őket az Egyesült Királyság piacán, és onnan egy platformot építeni stratégiai rádiós kiadásokkal és élő koncertekkel” – mondta Jay Burnett, a Reaction Management vezetője.

Dirty Slippers az Abbey Roadon

A Dirty Slippers 2021-ben, EMMI-támogatással jutott el a londoni Abbey Road Stúdióba, ahol a Vársz valahol című nagylemezük angol nyelvű dalait rögzítették, George Shilling, sokszorosan díjazott producer irányításával.

A Gatehouse elnevezésű, másként négyes számú teremben dolgoztak – a kettes volt egykoron a The Beatles stúdiója. A zongora billentyűzete a mai napig őrzi Lennon cigarettacsikkjének égésnyomát, ami a Let It Be felvételei alatt keletkezett – mesélte Lobó-Szalóky Lázár, aki azt is elárulta, a magyar csapat után másnap Lionel Richie dolgozott Gatehouse-ban.

George Shilling és Neil Dawes hangmérnök tökéletesen felkészült a Dirty Slippers zenéjéből. Mindent úgy állítottak be, hogy gördülékenyen és feledhetetlenül zajlottak a felvételek.

George ismerte a dalainkat, a szerkezetüket, a hangszerelésüket, s ahol kellett, változtatott

– árulta el a zenekar frontembere.

Koszos papucsok a színpadon

Tavaly a Dirty Slippers Wide Open című dalát bemutatta az angliai Planet Rock Rádió. Ezt a digitális csatornát naponta több mint 1,2 millió ember hallgatja a szigetországban. A Nagy-Britanniában debütáló magyar banda csaknem telt házas fellépésén részt vett a Loud Enough? Magazine londoni főszerkesztője is, aki így írt az újság Facebook-oldalán:

A Dirty Slippers londoni bemutatkozása lendületes volt és pozitív, valóban felpörgette a közönséget.

A zenekar Suliturné programjára akkora az érdeklődés, hogy a pénteki napok mellett kedden és csütörtökön is tartanak érzékenyítő koncerteket.