Eseménydús évnek néz elébe a P.Mobil: a húsvéti meglepetésként kiadott angol nyelvű daluk után 2024. május 19-én dupla születésnapi koncertet tartanak az Aréna Gardenben, nyáron tábort rendeznek és lemezeket is készítenek. Minderről az idén 75 éves Schuster Lóránt zenekarvezetővel beszélgetünk, akinek új könyve is megjelenik.

A beszélgetésben többek között szó esik arról, hogy

a dalok először angol kamuszöveggel készülnek el,

Schuster Lóránt életműkoncertre készül,

nem hívták meg a zenekar korábbi tagjait,

betegre dolgozta magát egy fellépés előtt, és

hogy komoly közösség alakult ki a zenekar körül.

Húsvéti ajándékként új angol nyelvű dallal jelentkezett a P.Mobil, ami meglepő lépés volt a zenekar részéről. Elmesélné, hogyan született a szerzemény?

A Walk in to the Sun a basszusgitárosunk, Tarnai Dániel szerzeménye, és a most készülő Nyugodjál meg című lemezünk egyik számának az angol változata. A két dalnak csak a zenéje azonos, a szövegeknek semmi közük egymáshoz. A magyar szám címe Rendőrlány, és úgy kezdődik, hogy „Már az apja is fogdába zárt”.

Van egy másik új angol dalunk is, a Lullaby, de már korábban is volt ilyen jellegű próbálkozása a zenekarnak: még a hetvenes évek végén Vikidál Gyulával felvettük az akkori sikerszámainkat angolul. Mellesleg a többi szerzeményünk is úgy készül, hogy először összerakjuk a zenét angol kamu szöveggel, csak utána írom meg hozzá a végleges magyar változatot. Sokkal énekelhetőbbek, rockosabbak lesznek ezáltal a dalok.

Az új lemez minden dalához készül angol verzió?

Igen, és együtt jelennek majd meg még a nyári folyamán. De nem csak ezek a korongok jönnek, felvesszük újra és kiadjuk a már említett Vikidál-korszakból származó angol számokat is.

Kettős születésnap

Májusban kettős születésnapi koncertet tartanak, mivel a P.Mobil – pontosabban elődje, a Gesarol – megalakulásának 55. évfordulója egybeesik az ön 75. születésnapjával. Milyen programmal készülnek? Meghívnak valakit a zenekar régebbi tagjai közül?

Lényegében az életműkoncertem lesz, amelynek programját az 1969-ben alapított és 1973-ban P.Mobillá alakult Gesarol idején született szerzeményekkel indítjuk, majd az összes P.Mobil-korszakot felölelve eljutunk a legújabb dalokig. Ennek szellemében a jelenleg is aktív Gesarol együttes koncertjével kezdődik az este – vagyis az elődzenekar lesz az előzenekar –, aztán a mai P.Mobil lép színpadra. A legnagyobb Mobil-slágerek mellett lesznek felújított dalok és olyanok is, amelyeket nem játszottunk már évtizedek óta.

A zenekar korábbi tagjai közül senkit sem hívunk meg,

viszont jön sok más vendég, például Tunyogi Bernadett, aki mostanában rendszeresen fellép velünk, és aki a készülő lemezünk két dalában is énekel. Rengeteg más meglepetést is tartogatunk, a koncert után pedig koccintás és születésnapi zsúr is lesz.

Nem hagytak ki véletlenül egy harmadik évfordulót? Harminc éve, 1994-ben állt össze újra majdnem 10 éves szünet után a P.Mobil, megjelent az Ez az élet Babolcsai néni! című lemezük, és volt egy hatalmas koncertjük is a Fradi pályán...

Arról a koncertről leginkább az jut eszembe, hogy betegre dolgoztam magam előtte, azért, hogy minden, amit kitaláltunk, megfelelően működjön, megvalósuljon. Olvastam, hogy Phil Collins is hónapokig próbált, hogy a zene, a díszlet, a fény és a hangosítás is tökéletes legyen, mielőtt koncertkörútra indult a zenekarával, csak az a különbség, hogy ő egy világkörüli turné, mi pedig egyetlen fellépés miatt csináltuk végig ugyanezt. Aztán tavaly is valami hasonlóban volt részünk a Budapest Sportarénában tartott koncertünk előtt.

A koncert után pedig egy külön találkozót is szervezett a P.Mobil baráti kör több száz tagjának. Hogyan alakult ki ez a népes rajongótábor?

Ez a helyi csoportokból álló rajongótábor a kezdetektől ott van a P.Mobil mellett, és követi mindazt, ami velünk történik. Továbbítják a zenekarral kapcsolatos híreket szerte az országban, és rengeteg emléket, fotót, felvételt kapok tőlük régebbi koncertjeinkről, hatalmas gyűjteményem van már ilyesmikből.

Amúgy nem csak itthon, szerte a világon vannak rajongóink, Németországból, Amerikából is érkeznek levelek. Ilyen kiterjedt baráti köre nem sok rockbandának van, talán az Omegát vette körül hasonló közösség. Persze ehhez kicsit többet kell kommunikálni a közönséggel annál, hogy leírjuk, mikor és hol játszunk legközelebb. De ez számomra öröm és nem teher, mert amúgy is 0-24 órás üzemmódban vagyok a zenekari teendők miatt.

A nyári P.Mobil tábor is ehhez a baráti körhöz kapcsolódik?

Igen. Már régóta szervezünk nyári találkozókat zenével, beszélgetésekkel, bográcsozásokkal, aztán három éve úgy döntöttünk, kiterjesztjük ezt egy mindenki számára nyilvános, többnapos rendezvénnyé, amit P.Mobil tábornak kereszteltünk. Hagyományos, családias rockfesztivált kell elképzelni Velencén, ahol nincsen kötelező pohárvásárlás, ahova mindenki hozhat ételt-italt, és nem kell külön fizetni a sátorozásért sem.

Idén többek között a Pokolgép, a Radar, a Tűzkerék XT, az Omega Testamentum és a Takáts Tamás Dirty Blues Band koncertezik a P.Mobil mellett, éjszakánként akusztikus zenei programokat tartunk, és lesz egy óra, amikor bárki, bármit kérdezhet tőlem meg a zenekar tagjaitól. Újdonság, hogy idén már sátorban lesznek a koncertek, hogy ne legyünk kitéve az időjárás viszontagságainak, és csak azok halljanak minket, akik valóban szeretnének.

A tábor mellett hol lépnek még fel az év folyamán?

Április végétől folyamatosan koncertezünk szerte az országban, illetve a Felvidéken. Ősszel lesz egy mini turnénk is német nyelvterületen, München, Innsbruck, Zürich, Stuttgart és Bécs állomásokkal.

Ígérte, hogy korábbi két kötete, a Kaptafa és a Csiriz folytatásaként idén a harmadik könyve is megjelenik. Miről lesz majd szó benne?

A Kaptafában a saját történetemet meséltem el, ami persze egy idő után összekapcsolódott a Gesaroléval és P.Mobiléval, a Csirizben a hazai zeneipar helyzetét boncolgattam úgynevezett „kocsmai beszélgetések” keretében.

A harmadik könyvem pedig a zenészek társadalmi helyzetéről, a szórakoztatóipar politikához való viszonyáról szól majd, illetve „politikusi tündöklésem és bukásom” érdekesebb epizódjait, a MIÉP fővárosi képviselőjeként szerzett tapasztalataimat és Csurka Istvánhoz fűződő emlékeimet szeretném megosztani benne az olvasókkal. Az anyag már elkészült, úgyhogy idén meg is jelenik. A címe – hogy a suszterkedésnél maradjunk – Faszög lesz.

P.Mobil + Gesarol – 55 év rock & roll – Születésnapi koncert 2024. május 19-én az Aréna Gardenben.