A Magyar Nemzeti Galériában 2023. augusztus végéig látható Gulácsy Lajos (1882–1932) életmű-kiállítása. Gulácsy képei, amelyek akár 100 millió forintért is elkelhetnek egy-egy aukción, varázslatos és titokzatos világba vezetnek el minket.

Gyermeki lelkű, kedves különc

Gulácsy gyermeki lelkű, kedves különc volt. Édesanyjával való ambivalens kapcsolata, annak zsarnoki szeretete és túlféltése miatt valójában sosem vált felnőtté. Anyján kívül, aki majomszeretettel csüngött rajta, sosem volt más nő az életében.

Apja halála után kettesben éltek egy szoba-konyhás lakásban, miközben a folyamatos lecsúszás fenyegette őket.

A beilleszkedésre való képtelenség és a konvenciók elutasítása már korán megmutatkozott nála: a budapesti Mintarajziskolába járt két évig, de nem tudta elfogadni az intézményi kereteket, így eltanácsolták. Ezek után a művész szorgalmasan járta a képtárakat Olaszországban – úgy képezte magát, hogy másolta a régi mesterek műveit.

Extravagáns viselkedése és extrém megjelenése bájos, szeretetreméltó személyiséggel párosult. Különc alakja a kortárs beszámolókban is gyakran felbukkant:

Valami lehetetlen színű, világos, rövid nadrágot viselt, hozzá fekete zsakettet, piros-kék kockás inget, lila csokornyakkendőt

– írja Bálint Lajos a visszaemlékezésében, amely Szabadi Judit 2007-ben megjelent, Gulácsy Lajos című könyvében olvasható.

Kitalált mesebirodalom: Na’conxypan

Kiterjedt baráti körrel rendelkezett; gyakori tagja volt annak a kávéházi asztaltársaságnak is, amely az irodalmi és színházi élet ismert alakjait egyesítette. Jóbarátja volt többek közt Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső is.

Gulácsy a saját képzeletének alakjait vitte vászonra, az álmait, vízióit, egy képzelt világot. Éppen ezért nem lehet semmilyen stílusirányzatba sorolni. Gulácsy Lajos különleges festményei korábbi évszázadokba repítenek vissza. Képeinek különös hangulata van, imádta Olaszországot, és nagy hatással voltak rá a reneszánsz mesterek. Ez megjelenésében is megmutatkozott:

szívesen öltözött reneszánsz kosztümökbe, és erről fotókat is készített.

Művein is elmúlt korokat idéző, bájos, olykor bizarr alakok elevenednek meg. Saját magát is megfestette szerzetesként, papként, reneszánsz lovagként, bohócként és bolondként. Képein többek közt rizsporos parókájú rokokó dámák és piperkőc gavallérok elevenednek meg. A szerepjátékok és a jelmezek a hétköznapoktól való elfordulást, egy másik világba vágyódást fejeztek ki.

Szétszóródott életmű

Páratlan fantáziáját, különös lelkivilágát legjobban talán az általa kitalált mesebirodalom, Na’conxypan mutatja be. A képzeletbeli birodalmat kezdetekben kedves, meseszerű, szépséges alakok népesítették be: vidám mindennapjaikról nemcsak rajzokat készített, de történeteket is írt. Majd ahogy fokozatosan elhatalmasodott rajta a betegsége – Gulácsy skizofréniával küzdött –, úgy vált a bájos mesevilág egyre ijesztőbb, fenyegetőbb helyszínné.

A kedves alakok a vidám történeteikkel egyre groteszkebbé, bizarrabbá és félelmetesebbé váltak, mind a történetekben, mind a rajzokon.

Életműve részben szétszóródott, részben megsemmisült: az egyik legnagyobb gyűjtője otthonát, ahol negyven Gulácsy-kép volt, bombatalálat érte, és minden festmény megsemmisült. Ezért is ritka, ha felbukkan egy nagy méretű Gulácsy-olajkép a műkincspiacon.

Alkotói pályája mentális betegsége miatt rövid, mindössze 16 év. 1919-től kezdve már nem alkotott, 1932-ben bekövetkezett haláláig elmegyógyintézetben töltötte egyhangú napjait.