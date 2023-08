Jelenleg ők a világsztár magyar festők

Lehetnek-e világsztárok a kortárs magyar festőkből ? Meddig kúszhat fel az értékük a ma is alkotó hazai művészeknek? Mi ez a boom, amelyet az utóbbi években a festőink körül tapasztalunk a hazai és nemzetközi piacokon? Többek között ezekre a kérdésekre is igyekszem válaszolni ebben a cikkben.

Öt évvel ezelőtt hirdettük meg az első kortárs aukciónkat a Virág Judit Galériában. Egészen addig az igazán komoly összegeket megmozgató piac a klasszikus festmények terepe volt. A nagy gyűjtők leginkább Csontváry, Munkácsy, Rippl-Rónai, Vaszary műveit keresték. Azzal is tisztában voltunk, hogy a nemzetközi piacon már régóta külön aukciót szerveznek a klasszikus és a kortárs alkotásoknak.

Akkoriban a kortársaknak még jóval kisebb volt az értékük. Azóta minden megváltozott. Ugyanaz a festmény, ami pár évvel ezelőtt 1 millió forintról indult egy aukción, ma már több mint 10 millió forintos kikiáltási áron kerülne árverésre, és ki tudja, hol állna meg a végén.

Mi történt közben?

Iparterv-generáció

Hogy ki számít kortárs alkotónak, azt sok szempontból lehet megközelíteni, az egyszerűség kedvéért most azokat helyezzük a fókuszba, akik a második világháború után kezdtek alkotni. Közülük is kiemelkedik az úgynevezett Iparterv-generáció, ők a 60-as és 70-es években indították el a pályafutásukat. Közéjük tartozik Keserü Ilona, Maurer Dóra, Nádler István és a közelmúltban elhunyt Bak Imre, illetve ekkor kezdte pályáját Lakner László is. Ők komoly, jegyzett, nemzetközileg elismert festőnek számítanak.

Olyat tudtak, amit kevesen: tartották a lépést a nemzetközi trendekkel, egyszerre voltak magyarok és európaiak.

A rendszerváltás előtt és közvetlenül utána még izgalmasabbá, egzotikusabbá tette a festészetüket, hogy – többségükben – a vasfüggöny mögött alkottak.

A csoport két hölgy tagja, Maurer Dóra és Keserü Ilona szerepel mostanában a legtöbbet a hírekben. Tavaly nyáron mindkét alkotó festményét volt szerencsém leütni egyetlen aukció keretein belül: Maurer Overlappings 9 című képe 36 millió forintért, Keserü Mind2 című festménye 38 millióért kelt el, azóta pedig már 100 milliót is adtak egy Keserü-képért.

Közben folyamatosan nő az alkotók ázsiója külföldön is.

Ha ma Maurer vagy Keserü besétálna egy neves londoni galériába, ott biztosan tudnák, kik ők, és tiszta szívből gratulálnának nekik.

Maurer Dóra és Keserü Ilona

Sok csillagzat szerencsés együttállása kellett ahhoz, hogy eljussunk idáig. Egyrészt a művek valóban világszínvonalúak, közülük is elsősorban a 60-as, 70-es évek alkotói időszakában készültek a legkeresettebbek. Másrészt komoly segítséget jelentett, hogy az utóbbi években jelentős magyar gyűjtők is bekerültek a legnagyobb kortárs gyűjtemények, a londoni Tate Modern, vagy éppen a párizsi Pompidou akvizíciós bizottságába. Ők ismerték az alkotókat, a műveket, és javasolhatták, hogy a múzeumok vásároljanak a magyar alkotók munkái közül. Emellett a kortárs magyar galériák hosszú, alapos, felkészült munkájának is köszönhető, hogy éveken keresztül részt vettek a nívós nemzetközi vásárokon, art faireken.

A részben Bécsben élő Maurer Dóra az osztrák és a német piacon is keresetté vált, 2019-ben pedig a Tate Modern saját életmű-kiállítást szentelt neki, ami talán az egyik legnagyobb elismerés egy kortárs alkotónak. Ez a kiállítás utat nyitott a nemzetközi gyűjtők felé. Keserü Ilona New Yorkban, a Metropolitan Múzeumban szerepelt csoportos kiállításon, idehaza pedig még nagyobb ütemben nőtt műveinek értéke, mint Maurer esetében.

Biztos befektetés

Nemcsak a világpiacon történtek ugyanis komoly változások, hanem Magyarországon is. Felnőtt egy fiatal generáció, az aukciókon több új arcot látunk, mint bármikor, és az online licitálok köre is elsősorban velük bővült. Ez a réteg tudatosan vásárol, és szívesen vesz a klasszikusoknál még mindig kedvezőbb áron megszerezhető modern remekműveket. Biztosra mennek: olyan alkotásokat választanak, amelyekről tudják, hogy nemzetközi szinten is nő az értékük, 5-10-30 év múlva is biztos befektetésnek számítanak. Keserü és Maurer értékét növeli, hogy a műtárgypiacon a legjelentősebbnek ítélt időszakukból kevés kép elérhető: azok a szemfüles vásárlók, akik évekkel ezelőtt még jó áron megvették a műveket, most féltve őrzik gyűjteményüket.

Mindent egybevetve úgy gondolom, hogy igenis lesznek, sőt már vannak is kortárs világsztárjaink. Keserü és Maurer mindenképpen elindult ezen az úton. Alkotásaik értéke a jövőben is folyamatosan, kiszámíthatóan növekedik majd, ám nem olyan mértékben, mint az elmúlt években.

A szerző a Virág Judit Galéria művészettörténésze.