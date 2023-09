A gyűjtők alig várják, hogy új műve jelenjen meg

Radák Eszter a „kortárs klasszikus”, aki mára a magyar képzőművészeti szcéna egyik legsikeresebb festőművészévé nőtte ki magát. Naplementék, bizsergő retinák címmel önálló tárlata nyílik a Virág Judit Galériában, amely 2023. szeptember 6. és 23. között ingyenesen látogatható, és több mint 30 friss alkotást mutat be.

Radák Eszter (1971, Budapest) képei igazi remekművek. Olyan alkotások, amelyek már a fiatal festő pályája kezdetén kivívták a szakma figyelmét, a kritikusok és művészettörténészek elismerő sorait. Számos csoportos és önálló kiállítást követően Radák 2007-től a Virág Judit Galéria művészkörének tagjává vált. A gyűjtők – bár a Radák-képek ára ma már milliós nagyságrendben mozog – rendre alig várják, hogy pár évente új művekkel szerepeljen a galéria kiállítótermeiben.

Első ránézésre a Radák-képek vibrálóan színes, a pop arttal rokonítható, narratív, frappáns, mesélő címekkel ellátott, hangulatos képek, amelyekre egészen egyszerűen jó ránézni. Feldobják a falakat, a belső tereket, olyan művek, amelyekkel jó együtt élni, és jó hazamenni hozzájuk.

A fentieknél ugyanakkor sokkal több rétegük van ezeknek az alkotásoknak,

és ez egy igazán jó művésztől el is várható. Amellett, hogy hamisítatlanul eredetiek, csak rájuk jellemző hangvétellel, stílussal bírnak, és reflektálnak a minket körülvevő eseményekre. Azonnal felismerhetők: ha egyszer behatóbban megismertük a Radák-képeket, nem felejtjük el őket soha.

Rebellis hetykeség

Radák Eszter magasan iskolázott, művelt, nagy tudású művész, akinek mesterei és közvetlen előképei a magyar kortárs festészet ikonikus nőalakjai, mint Maurer Dóra vagy Keserü Ilona. Az egyetemes kortárs művészetben szintén párhuzamba állíthatók a művei a 2022-ben a Velencei Biennálén is bemutatott nemzetközi sztárok munkáival, erre jó példa Anselm Kiefer vagy David Hockney monumentális, egész falakat betöltő, antropocén (az emberi tevékenység által fenyegetett – a szerk.) tájképe.

Radák évekkel ezelőtt egy szókimondó, az árral szembemenő rebellis volt, mára – bár szarkazmusa és szerethető humora megmaradt – hetykesége elmúlt.

Klasszikus táblaképeket fest, a földön dolgozik, és nagyon pasztózusan viszi fel az olajfestéket a vászonra. Központi témája a tájkép, amit folyamatosan újragondol és újraértelmez. Játszik a perspektivikus szerkesztésmóddal, a horizontok váltásaival, a fotószerű kivágatokkal. Képinek felületei rendkívül izgalmasak, a homogén, nagy színfelületek mellett aprólékosan, bravúrosan kidolgozott, vibráló felületekkel találkozik a néző, amit Radák a komplementer színek egymás mellé helyezésével ér el.

Hamarosan bárki megtekintheti – és meg is vásárolhatja – az utóbbi két év Radák-műveit: Naplementék, bizsergő retinák címmel önálló tárlat nyílik a Virág Judit Galériában. A kiállítás szeptember 6. és 23. között ingyenesen látogatható, és több mint 30 friss alkotást mutat be. A kiállítás ideje alatt Radák Eszter két alkalommal is tart tárlatvezetést.