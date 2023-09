Dollármilliókat érő alkotásokat vittek a Bálnába

Újra a művészet fellegvárává alakul a Bálna: 2023. szeptember 21–24. között a Budapest Contemporary kortárs művészeti vásáron mintegy harminc hazai kiállító vesz részt. Magyarországon ilyen szigorú szakmai feltételek mellett még sosem rendeztek művészeti vásárt.

„2019 óta rendezzük meg az Art and Antique kiállítást és vásárt, amely klasszikus kortárs galériákat és aukciósházakat vegyít. Ezt a kezdeményezést inkább a TEFAF-hoz (The European Fine Art Fair) lehet hasonlítani, hiszen klasszikus és kortárs tematikákat vegyít. Az elmúlt években egyre inkább azt láttuk, hogy lenne igény egy külön kortárs kiállításra is, ahol csak kortárs galériák vesznek részt” – mondta a Budapest Contemporary művészeti vásárt megelőző időszakról Tausz Ádám, a vásár igazgatója.

A kiállítást tető alá hozó szervezet piaci rést látott, amit ki is használt: az először megrendezett kortárs vásárra kizárólag olyan galériákat hívnak meg, amelyek gyakorlatilag csak az elsődleges piacon tevékenykednek. Ezek a galériák „ténylegesen galériás üzemmódban vannak”, művészeket képviselnek, kiállításokat rendeznek, létezik valódi galériájuk, nyitvatartási idővel.

MODEM a Bálnában

Tausz Ádám szerint Magyarországon az elmúlt húsz évben létrejött egy olyan galériás társadalom, amely nemzetközi szinten is megállja a helyét. Ezek a galériák nemzetközi vásárokon vesznek részt, nemzetközi gyűjtőik vannak, rengeteg műalkotást adnak el külföldön. (Itthon körülbelül húsz-harminc olyan galéria működik, amely külföldön is elismert.)

A kiállítás most kizárólag a hazai galériákra fókuszál, ám a következő években már nyitna a nemzetközi galériák felé is.

A kortárs irányzat A művészet iránt fogékony emberekben gyakran felmerülhet, hogy napjaink művészetében, a kortárs alkotások esetében mi a meghatározó irányzat: „Szerintem pont abban az időszakban vagyunk, amikor ez az irányzat kezd kialakulni. Rengeteg minden történik a világban, amelyek nemcsak magukat a művészeket, de a kortárs művészetet is befolyásolják. Volt egy pandémia, van egy háború, rengeteg művész most keresi az irányt, ráadásul megjelent a mesterséges intelligencia is. Öt év múlva már biztosan úgy tudunk majd erre az időszakra visszagondolni, hogy neved adtunk az iránynak” – fogalmazott Tausz Ádám.

A BCT célja egyelőre a nagyon progresszív művészközösség bevonása a vásárba, amelyre egyébként – kortárs jellegénél fogva – kizárólag az 1960-as, 1970-es évektől lehet műalkotásokat vinni. A vásáron megjelenő képeket négytagú tanácsadó testület választja ki. A BCT szakmai kérdésekben együttműködik a Magyar Kortárs Galériák Egyesületével (delegáltak is három tagot: Deák Erikát, Dián Krisztinát és Molnár Anit), Tausz Ádám pedig Rechnitzer Zsófiát adta a csapathoz.

„A szervezők minden évben felajánlják egy hazai múzeum vagy közgyűjtemény számára az ingyenes megjelenési lehetőséget. Első alkalommal a debreceni MODEM válogatását ismerheti meg a közönség, ezzel is bekapcsolva a kelet-magyarországi régiót a kortárs magyar művészeti vérkeringésbe” – derült ki az eseményről.

A standnál a MODEM-díj négy pályakezdő nyertesének – Bíró Dávid, Dobokay Máté, Koltay Dorottya Szonja és Schuller Judit Flóra – munkáit mutatják be.

Nem lesz azonban hiány a világhírű művészek alkotásaiból sem. A világ leghíresebb magyar absztrakt festője, Hantaï Simon nagy méretű alkotását is a közönség elé tárják a Kálmán Makláry Fine Arts Galéria jóvoltából. Az alkotó egyik képe 2016-ban 4 millió euróért, vagyis több mint 1,4 milliárd forintért kelt el a Sotheby’s párizsi aukcióján. A vásáron látható Cím nélkül I–IV. nagy formátumú alkotás bluechip kategóriájú, szerepelt a világ vezető galériája, a Gagosian párizsi tárlatán, emellett a Fondation Louis Vuitton centenáriumi kiállításán is.

Remekművek a legnagyobbaktól

A 2020-ban elhunyt Konok Tamás 41 S.T. című kései festményét – amely magában hordozza mindazt a tapasztalatot és bölcsességet, amelyet Konok folyamatosan kibontakozó életművébe sűrített – a Molnár Ani Galéria hozza el.

A 84 éves Nádler István korunk egyik legkeresettebb kortárs magyar művésze, az Iparterv-generáció tagja, a neoavantgárd mozgalom kiemelkedő alakja, Kossuth-díjas festőművész. A vásáron a közönség elsőként találkozhat egyik legújabb, nagy méretű művével a Kisterem Galéria standján.

A számítógépes művészet úttörője, Vera Molnar egyik korai remekműve is bekerült a válogatásba: a magyar származású, de Franciaországban élő 99 éves képzőművész egyik kollekciójáért idén júliusban 1,2 millió dollárt (415 millió forint) fizettek a Sothesby’s aukcióján. A számítógépes művészet úttörőjének kollázsa a Vintage Galéria jóvoltából lesz látható a Bálnában, amely tökéletes helyszínnek bizonyul, hiszen itt rendezik az Art and Antique-ot is, továbbá a fiatalok által közkedvelt létesítményről van szó; látványvilágban és infrastrukturálisan „illik a képbe”.