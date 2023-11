Brutálisan megnőtt a Zsolnay kerámiák értéke

Minden várakozást túlszárnyalt a Virág Judit Galéria Zsolnay-aukciója 2023. október 18-án. Törő István, a galéria ügyvezető igazgatója, Zsolnay-szakértő szerint olyan összegekért keltek el a műtárgyak, amelyekről korábban álmodni sem mertek.

Az előzetes számítások szerint legfeljebb tizenötmillió forintra saccolták a legmagasabb eladási árat, miután a Zsolnay értéke, valamint a kereslet az elmúlt egy évben igencsak megnőtt. Ezzel szemben az aukción a legutóbb még tizenötmilliósra saccolt zöld kaspó huszonnyolcmillió forintért talált gazdára.

A szakértő szerint az egy-kétmillió forintos átlagdarabok is dupla, esetenként tripla annyiért keltek el, mint amennyire számítani lehetett.

Ez nemcsak a magyar piac számára elképzelhetetlen magasság, hanem ezek az árak már magasabbak, mint a nemzetköziek. Világszinten ezek a legmagasabb Zsolnay árak

– fogalmazott az Indexnek Törő István.

Rengeteg vevő és műkedvelő ment el az aukcióra, amelyet a szervezők a jó promóciónak tudnak be. Úgy vélik, valami ebben a pillanatban nagyon jól sikerült. Az anyag, az időzítés, az előkészítés, a Zsolnay hungarikum léte és nemzetközi rangja is hozzájárult a sikerhez.

„Gondoltam, hogy az aukciónkon bevásárolok, de ez a szint még a mi erőnket is meghaladta. Most néztem például egy chicagói galériát, ahol több mint húsz Zsolnayt árulnak, elképesztő árakon. Chicago a világ másik vége, de még ott is árulják a szép kerámiákat. Ez is mutatja a Zsolnay nemzetközi jelentőségét” – fogalmazott a maga is Zsolnay-gyűjtő Törő István.

Az aukció után minden Zsolnay-darab ára megduplázódott, ráadásul rengetegen viszik a galériába az otthonról előkutatott műtárgyakat, és a piac is azonnal átalakult: aki korábban hárommillió forintért adott volna egy vázát, az most hatmilliót alatt nem hajlandó kezet nyújtani.

Fotó: Németh Kata / Index

Sokan, akik azt gondolták, hogy a privátban jobb áron tudják eladni a darabjaikat, azok most a fejükhöz kaptak, és inkább árverésre bocsátották a Zsolnaykat, hiszen ilyen árak csak az árveréseken fordulnak elő.

Az első aukció hetvenötmillió forint, a második százmillió forint, míg a legutóbbi

kétszázötvenmillió forint összeladási értékkel zárult.

A jövőt tekintve az októberi aukció elég magasra tette a mércét, de a galéria azóta rengeteg ajánlatot kap gyűjtőktől és gyűjteményekkel kapcsolatban is, vagyis hamarosan egy új árveréshez elegendő anyag gyűlik össze.