Paul Cezanne a legnagyobb francia festők egyike. Egyébként is gazdag életműve most eddig ismeretlen falfestménnyel gazdagodott. Az alkotást tavaly nyáron fedezték fel a művész gyerekkori családi otthonában, a Bastide du Jas de Bouffan nevű kastély felújítása alatt, Franciaországban, a helyi hatóságok azonban csak nemrég jelentették be hivatalosan a leletet, ugyanis titokban kellett tartani. 2025-től a nagyközönség is láthatja.