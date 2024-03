Sajtónyilvános eseményen leplezik le azt a festményt, amely állítólag a nagybányai festőmozgalom egyik zászlóvivője, Ziffer Sándor eddig meg nem nevezett, 100 millió forint értékű, Franciaországban készülhetett műve. A titokra 2024. április 4-én a FreylerArt Galériában derül fény, a közönség pedig április 5-től négy héten át láthatja az – ezek szerint több mint 110 évig lappangó – művet.

A művész olyan festményéről beszélhetünk, amelyről, bár F. Tóth Zoltán, a galéria tulajdonosa szerint tudott a szakma, élőben soha nem látta senki, legfeljebb katalógusokból ismerhettük az alkotást. A festő párizsi időszaka amolyan sötét lyuk, a művészettörténet nem igazán foglalkozott vele, mindössze pár darabot ismerünk ebből az érából. Ziffer Sándor esetében a legtöbb gyűjtőnek a nagybányai korszak ugrik be.

A festmény különlegessége, hogy egy utólagos, hamis Rippl-Rónai-szignó volt rajta. Ilyet nem olyan régen láttunk egyébként egy aukción egy Perlrott-képnél is. A hatvanas években ezeket a festőket nem igazán keresték, viszont amelyik kép kicsit rippl-rónais volt, azokat megfizették. Ezért szignózták át nagyobb nevekre

– mondta az Indexnek F. Tóth Zoltán, aki lerántja majd a leplet a titokzatos alkotásról.

Központi elem

F. Tóth kiemelte, az előkerült párizsi kép azért is kuriózum, mert a korszak többi nagyobb festőjének, Tihanyi Lajosnak vagy Berény Róbertnek is kevés képét ismerjük, de azért még mindig többet, mint amennyit a Ziffer-életműből. A kiállítás katalógusában egy 30 oldalas tanulmány is olvasható a galéria tulajdonosától.

A kiállítótérben a földszinten installációk, az emeleten pedig – sötétszürke falon – kizárólag a szóban forgó kép lesz látható, bevilágítva, leleplezésre várva. 2024. április 4-én tehát már közelebb leszünk a megoldáshoz, végre a szakma is megvizsgálhatja, milyen képpel van dolgunk valójában.