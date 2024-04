Kétszázmillió forint itthon egy magyar festményért? Egyre több alkotó és mű tör be a kétszázmilliósok klubjába, amelybe nem könnyen osztják a tagságit. Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze szerint nem lehetetlen, hogy a jövőben tovább bővüljön a kör, amelyhez jelenleg Csontváry Kosztka Tivadar, Rippl-Rónai József, Munkácsy Mihály és Tihanyi Lajos tartozik.

Nézzük akkor sorban azokat a művészeket és képeiket, akik átlépték a kétszázmillió forintos álomhatárt, vagy legalábbis közel járnak hozzá.

Csontváry Kosztka Tivadar minden műve vagyont ér. A gyógyszerészből lett festőzseni életében egyetlen képet sem adott vagy ajándékozott el, kortársai egyáltalán nem ismerték. A művész halála után Gerlóczy Gedeon építész véletlenül tévedt fel Csontváry műtermébe, amikor irodát keresett magának. Ekkor fedezte fel a festő képeit a földön heverve – éppen kocsisok vetélkedtek azért, melyikük viheti el ponyvának a vásznakat. Gerlóczy megmentette az alkotásokat, és ezzel a legértékesebb magyar festő életművét indította el hódító útjára. Kelen Anna szerint:

A Csontváry-festmények értékét a képek zsenialitásán túl az is növeli, hogy nagyon kicsit az életmű. Mintegy száz képét ismerjük, ezek közül alig húsz van magánkézben, vagyis csak ezekhez férnek hozzá a gyűjtők

A legmagasabb áron elkelt festmény

„Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy több alkalommal volt már a galériánkban Csontváry-mű. A Titokzatos sziget 460 millióért kelt el az aukciónkon, a Traui táj naplemente idején 80 millió forintos kikiáltási árról menetelt 2012-ben 240 millió forintig. A Hídon átvonuló társaság a 2006-os árverésünkön 180 millió forintig jutott, majd magánkereskedelemben ennél is magasabb áron cserélt tulajdonost” – folytatta Kelen Anna.

A Kieselbach Galéria árverésén a Szerelmesek találkozása című festményt 230 millió forintnál ütötték le.

Az egyetlen magyar alkotó, aki megközelítheti Csontváryt, az Rippl-Rónai József. A magyar modernizmus kiemelkedő alakja, nemzetközi szinten is leginkább ismert klasszikus festő, akinek a legnagyobb külföldi múzeumok állandó kiállításán is biztos helye van. Több Rippl-Rónai szerepel például a Musée d'Orsay kollekciójában is.

Rippl-Rónai a mai napig nagyon keresett a határon innen és túl. A legutóbbi életműrekord a Virág Judit Galéria 2022-es téli aukcióján született meg, ahol 300 millió forintot fizettek A geszti kastély kertjében című festményért

– árulta el Kelen Anna.

Rippl-Rónai Fésülködő nő című festménye 2021-ben 280 millió forintért kelt el a Kieselbach Galériában; a Piacsek bácsi a Niklay lányokkal című alkotás pedig 220 millió forintot ért ugyanebben az évben a Virág Juditnál. Tavaly a Kieselbach árverésén a Kalitkás nő is 220 millió forintot kóstált, de befért az elit klubba a kaposvári festőzseni Enteriőr című képe is – 200 millió forint, Virág Judit Galéria, 2022. Összesen tehát öt Rippl-Rónai-kép is a 200 millió feletti kategóriába sorolható.

Munkácsy még mindig sztár

Várhatunk még 200 millió forint feletti szereplést Munkácsy Mihálytól is, akinek Poros út I. című festménye 220 millió forintot ért a Virág Judit Galéria egyik árverésén. Az asztalosinasból lett festőfejedelem igazi nemzetközi sztár volt a maga idejében, és még napjainkban is az. Népszerűségét jól jelzi, hogy figurája látható a Madame Tussauds budapesti múzeumában, méghozzá úgy, hogy a viaszmáshoz tartozó interaktív installációban a festőzseni álmodja vászonra a látogatók képmását. Munkácsyért európai arisztokraták és amerikai mágnások versenyeztek életében, ma pedig a gyűjtők egyik kedvence. Kelen Anna úgy fogalmazott:

Ritka örömünnep egy Munkácsy-kép felbukkanása, amikor ez megtörténik, nagy mozgolódás támad a műkincspiacon.

Tihanyi Lajos nemcsak Ady Endre jó barátja volt, hanem olyan kiváló festő is, akinek párizsi műterméből egy évszázad múltán is vagyonokat érő festmények kerültek ki. A Pont Saint-Michel című, 1908-as, hihetetlenül látványos festmény 220 millió forintért kelt el 2017-ben a Virág Judit Galéria árverésén. „Tihanyi a gyűjtők kedvence, de nem látjuk azt, hogy a közeljövőben sok képe átlépné a 200 milliós határt, azonban stabilan 100 millió felett lehet a főbb műveinek értéke” – avatott be minket Kelen Anna.

A művészettörténész úgy látja:

Csontváry, Munkácsy és Rippl-Rónai mellett talán Vaszary János egy-egy jelentős alkotása vagy Bortnyik Sándor kiemelkedő műve törhet még be a közeljövőben ebbe a klubba.

A műkincs jó befektetés, a művek értéke folyamatosan megy felfelé. A legtöbb nagy értékű festmény még mindig a klasszikusok közül kerül ki, de a kortársak is szépen menetelnek, elég például Keserü Ilona, Maurer Dóra nemzetközi sikereire gondolni, vagy arra a Hantai Simonra, aki Franciaországban alkotott és a Sotheby's árverésén 1,4 milliárd forintért vásárolták meg az egyik alkotását” – összegezte Kelen Anna.