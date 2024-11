Elsőként tekinthettük meg Munkácsy Mihály soha nem látott képét

Néhány tucat újságíró pillanthatta meg elsőként azt a Munkácsy Mihály-festményt, amely a szakma legnagyobb meglepetésére idén került elő Ausztráliából. A képet több mint egy évszázada a tulajdonosán kívül nem láthatta a nagyközönség – egészen mostanáig.

A festményt Kelen Anna, a Virág Judit Galéria művészettörténésze és Óhidi Zsuzsanna, a Madame Tussauds Budapest operatív igazgatója leplezte le a sajtó munkatársai előtt – és persze Munkácsy Mihály (viaszszobra) mellett 2024. november 21-én délelőtt, merthogy az eseményt a budapesti Madame Tussauds-ban, a néhai festő egyetlen viaszfigurájának társaságában tartották.

A párizsi szalonok koronázatlan királya és ünnepelt festőfejedelme elegánsan, délcegen ült a vászon előtt, mintha csak ő is arra várt volna, hogy végre lerántsák a vörös leplet a képről. Arról a képről, amely Ausztráliában bukkant fel.

Mint kiderült, a festmény jelenlegi tulajdonosának az anyai ági felmenői az 1900-as évek elején Párizsban jártak nászúton, a hölgy pedig akkor pillantotta meg a festményt, amelyet végül meg is vásárolt, majd hazaszállította a „kenguruk földjére”.

Családi barát(nő) volt

A XIX. század talán legnagyobb magyar festőjéhez nagyjából 700 kép köthető, a szóban forgó alkotás pedig párizsi szalonképeinek egyike, és Zichy Zsófiát ábrázolja.

Néhány hónappal ezelőtt kaptunk egy levelet Melbourne-ből, amelyben elküldték a festmény fotóját, és hosszas kutatómunka után végül bebizonyosodott, hogy valóban Munkácsy képe. Ez a festmény nem is volt soha Magyarországon

– fogalmazott Kelen Anna.

A portré modellje, Zichy Zsófia a festő Zichy Mihály lánya, aki maga is Szentpéterváron született. Zichy Mihály az udvar elismert festője volt. Kelen Anna kiemelte, hogy Munkácsy számos másik képén is felismerhetjük a fiatal lány arcvonásait. A zongoraművésznek tanult fiatal hölgy a virágkötészetben is tehetséget mutatott, élete nagy részét pedig Siófokon töltötte.

A festmény csupán egyetlen órát maradhatott a szobor és a sajtó társaságában, biztonsága érdekében a sajtóesemény után azonnal a Virág Judit Galériába szállították. A galériában 2024. december 2. és 14. között bárki ingyenesen megtekintheti a festményt.

Zichy Zsófia Ausztráliából előkerült portréját hamarosan elárverezik, 2024. december 15-én kerül kalapács alá. Kikiáltási ára 48 millió forint, de Kelen Anna szerint 110-150 millió forintos áron is elkelhet.