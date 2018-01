Nincs mese, bele kell fulladni a giccsbe

2015 januárjában az első világszínvonalú Tumblr-kompatibilis magyar videóklipként harangoztuk be a Mermaid Tea Party néven futó Nagy Zita és Yvein Monq közös, Enter My World című videóját, most, három évvel később pedig a Mermaid Tea Party egy újabb vizuális őrületének örülhetünk, amit a Stenken lehet először látni.

Az Acid című számot Nagy Zita együtt jegyezte Gryllus Ábris és Sági Vanis Viktor projektjével, a 2016 nyarán megjelent F.O.A. című EP-n szerepelt, amely szintén a Stenken debütált, a cikkünkben fel is fedtük, hogy minek a rövidítése az anyag címe. (A megoldásért szerintem simán megéri kattintani.)

Az Acid szuper látványvilágú klipjét Nagy Zita rendezte, vágta és utómunkázta, többet pedig nem is nagyon tudnék mondani róla, a szavak úgysem adnák vissza, amit látni fogunk.