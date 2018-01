1,6 milliárd dollárra perlik a Spotifyt

1,6 milliárd dollárra (411 milliárd forintra) perli a Spotify online zeneszolgáltatót a Wixen Music Publishing, amely kizárólagos forgalmazója olyan daloknak, mint Tom Petty Free Fallin', a Doors Light My Fire vagy Weezer (Girl We Got a) Good Thing című száma, és olyan énekesekkel dolgozik, mint Stevie Nicks vagy Neil Young.

A Wixen zenekiadó dalszerzői által benyújtott kereset szerint a Spotify megállapodása a zenészekkel tisztességtelen: méltánytalan, mennyit fizet a dalok lejátszása után, ez pedig a szerzői jogok szándékos megsértése - írják.

A Spotify erre válaszként azt kérdőjelezte meg, valóban jogosult-e a Wixen arra, hogy az általa képviselt előadók - köztük Jim Morrison örökösei, a Rage Against The Machine tagjai, Andrew Bird vagy Kenny Rogers - nevében pert indítson. A Wixen így végül csak a saját nevében indított "legalább 1,6 milliárd dollár" értékű pert.

A kereset azt is sejteti, hogy a Spotify által használt 30 millió zeneszám 21 százalékát (ez 6,3 millió dalt jelentene) nincs is jogosultsága használnia a cégnek - írja a Hollywood Reporter.

A Spotify nem fűzött kommentárt a keresethez.

Tavaly májusban a stockholmi székhelyű vállalat már megegyezett 43 millió dollár (11 milliárd forint) értékben két dalszerzővel, hogy megakadályozzon egy ellene indítandó csoportos pert jogdíj nélkül forgalmazott zeneszámok miatt. A megegyezést még jóvá kell hagynia egy bíróságnak.

A Spotify idén tervezi, hogy kilép a tőzsdére. A cég az elmúlt hónapokban mintegy 20 százalékkal növelte értékét, amely most 19 milliárd dollárra (4882 milliárd forintra) rúg - írja az MTI.

(Borítókép: Tim Warner / Getty Images Hungary)