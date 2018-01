Búcsúturnéra megy a Slayer

A feloszlását ugyan nem jelentette be, de ha minden igaz, utoljára láthatjuk a Slayert turnén 2018-ban. Mondjuk abban talán egyetért mindenki, aki látta a zenekart a korábbi felállásokkal, hogy ennek ideje volt. A zenekar frontembere, Tom Araya évek óta beszél arról, hogy lassan ideje lenne felhagyni a nagy fizikai igénybevétellel járó turnézással. Hogy a zenekar megmarad-e fesztiválokra összeálló zenekarnak, vagy végleg feloszlik, arról nem szól senki. Egyelőre az észak-amerikai dátumokat jelentik be, de a terv szerint világkörüli turnéra mennek majd. A turnén a Lamb Of God, az Anthrax, a Testament és a Behemoth társaságában mennek majd.

