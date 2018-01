Első Sziget 2018 fellépők: Kendrick Lamar, Kygo, Mumford & Sons

Egyelőre csak egy képünk van, amin felsorolják a fellépőket, köztük Kendrick Lamar hip-hop énekest, Kygo DJ-t és a Mumford & Sons nevű hipszterzenekart.

UPDATE

Jött közlemény, zanzásítunk:

Bár az előző évekhez képest később rukkoltunk elő az első nevekkel, azt reméljük, hogy mindenkit kárpótol ez a csomag, ami már most a Sziget történetének egyik legizgalmasabb zenei felhozatalú fesztiválját ígéri.

(Kádár Tamás, a Sziget főszervezője)

A felhozatal valóban jól néz ki, Kendrick Lamar a legmenőbb rapper, Kygo az egyik legsikeresebb deep house/tropical house producer, a Mumford & Sons a folkosabb irányból pont most fordul az alteresebb rock felé, Liam Gallagher meg alapból jó arc annak ellenére, hogy Manchester City-rajongó. A bejelentés picit csúszott, így az early bird kedvezményes időszakot meghosszabbították: január 31-ig vásárolhatjuk a legolcsóbb jegyet.

Kendrick Lamar az elmúlt évek legfelkapottabb és legtöbbet dícsért rappere. A 2012-es ’good kid, m.A.A.d city’ és a 2015-ös ’To Pimp A Butterly’ is óriási kritikai és kasszasiker lett. Utóbbi számos magazinnál az év albumaként futott be, Lamar több Grammy díjat is elvihetett érte. 2017-ben landolt a boltokban a’ D.A.M.N.’, ami egyből listavezető lett az amerikai Billboard 200-as listán.

Szintén a nagyszínpados főműsoridőbe készül Kygo. A rém gyorsan szupersztárrá váló norvég Dj idén novemberben jelentette meg legújabb lemezét, a Kids in Love-ot, melynek turnéjával érkezik Budapestre. A folkos és alternatív rock zenével operáló Mumford & Sons szintén a Sziget Nagyszínpadán lép majd fel, ők első albumukkal megnyerték a Legjobb Új Előadónak járó Grammy-díjat, második albumuk után világ egyik legjobb zenekaraként töltöttek meg arénákat és kerültek fesztiválok főműsoridejébe.

A Nagyszínpadon lép még föl, de korábbi sávokban a legendás Oasis egykori frontembere, Liam Gallagher, a színpadokon mindig nagyot teljesítő Bastille, az indie pop, és az elektronikus zene egyvelegével hódító Lykke Li, az electro swing alapkövének tartott Parov Stelar, brit indie gitárrock zenekar, The Kooks, a dán MØ, a klasszikus 70-es évekbeli rockzenét megidéző Kaleo, a nagyszínpad közönségét már többször megtáncoltató Gogol Bordello. Tavalyi elmaradt koncertjét pótolja a Clean Bandit (kolléganőnk tízéves lányának kedvence), jön a slágeres dalokból megélő Blossoms és az elektronikával negbolondított folk rock egyik legismertebb előadójad, a Milky Chance.

Az A38 színpadára érkezik a rendkívül tehetséges Zara Larsson, a londoni alternatív rock zenekar, a Wolf Alice, a svéd elektro színtér egyik ismert jelensége, a Little Dragon, az ambient popzenéjéről elhíresült világsztár, a Cigarettes After Sex. Dettó itt lép fel a szakmában régi motorosnak számító buffalói rock trio, a Goo Goo Dolls, a brit dalszerző-előadó, Fink, a virtuóz blues és slide gitáros nagypapa, Seasick Steve. Az A38 megasátorba került még a Nothing But Thieves, a Slaves, az Everything Everything, Lewis Capaldi, a Lemaitre, a La Femme, Alle Farben, Joe Goddard live, a WhoMadeWho, a Shame valamint a francia elektronikus zenész, Perturbator.

Az Arénába jelentkezett már néhány fellépő, ők az Above & Beyond, Ummet Ozcan, Sam Feldt, Jay Hardway és a The Him, az Amszterdamból érkező Dj duo.