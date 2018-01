Meghalt Mark E. Smith, a Fall frontembere

60 éves korában meghalt Mark E. Smith, a legendás The Fall zenekar frontembere, írja a Guardian. Halálát a zenekar menedzsere, Pamela Vander jelentette be a Twitteren.

A szűkszavú közlemény egyelőre csak arra tér ki, hogy Smith az otthonában hunyt el szerda reggel, részletesebb tájékoztatást néhány nappal későbbre ígérnek, addig türelmet kérnek.

Augusztusban az Index is megírta, hogy az óceán túloldalán kifejezetten ritkán játszó The Fall több amerikai koncertjét is lemondta, miután a frontember, Mark E. Smith kórházba került. A menedzser akkori tájékoztatása szerint a torkával, a szájával és a légzőszerveivel voltak problémák. Később a zenekar több koncertet is adott az Egyesült Királyságban, ezeken a frontember már kerekesszékben lépett fel.

A Fallt 1976-ban alapította Smith, miután megnézte a Sex Pistols egyik manchesteri koncertjét. A zenekar összesen 32 albumot adott ki, a legutóbbi 2017 júliusában jelent meg New Facts Emerge címmel. A Fall egyetlen állandó tagja Smith volt, a zenekarban több mint hatvan zenész fordult meg az évek alatt – köszönhetően a frontember nehéz természetének.

Mark E. Smith a Fallból válaszotta első feleségét is, Brix Smith Startot 1983-ban vette el, majd 1989-ben elváltak. Később a Fall rajongói klubját vezető Saffron Priorral kötött házasságot, 2001-től pedig Eleni Poulou férje volt, aki 2002 és 2016 között játszott is a zenekarban. Önéletrajza 2008-ban jelent meg Renegade: The Lives And Tales Of Mark E. Smith címmel.

A BBC tavaly márciusban tévedésből a legendás énekes halálhírét keltette. "RIP Mark E Smith" – írták egy szomorú szmájli társaságában a Twitteren, pedig Smith épp aznap ünnepelte a hatvanadik születésnapját. A BBC legendás lemezlovasa, John Peel egyébként gyakran emlegette a Fallt a kedvenc zenekaraként. "Mindig mások, mindig ugyanolyanok" – mondta róluk.