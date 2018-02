Bejelentették a Szegedi Ifjúsági Napok első külföldi fellépőit

Idén ötvenéves a Szegedi Ifjúsági Napok, úgyhogy a szervezők az év 50. napján jelentették be az augusztusi fesztivál első külföldi fellépőit. Jön Jess Glynne és a brit d’n’b-előadó, Wilkinson.

1968-ban, a Hair Broadway-bemutatójának évében, meglepő módon cenzúra nélkül, tűrt, támogatott és tiltott zenekarok részvételével rendezték meg az első Szegedi Ifjúsági Napokat – írják a szervezők a születésnapos fesztiválról. Az ötvenedik SZIN idén augusztus 22-26 között lesz, a már megszokott Újszegedi Partfürdőn.

A fesztiválon fellép Jess Glynne énekes-dalszerző, aki a Clean Bandit Grammy-díjas Rather Be című számában vagy Route 94 My Love-jában: mindkét szám a brit slágerlista első helyéig jutott. Legutóbb a Rudimental dalában énekelt Macklemore-ral és Dan Caplennel.

Élő koncertet ad a SZIN-en a 28 éves angol DJ, Wilkinson, a brit drum & bass szcéna fontos alakja, akinek Hypnotic című lemeze listavezető volt az Egyesült Királyságban a dance listákon.

Korábban már bejelentettek a szegedi szervezők néhány hazai fellépőt is: a Paddy and The Rats a 10., a Bëlga a 20., a Csík zenekar a 30., Ákos pedig az 50. születésnapját ünnepli a fesztiválon. Új név a Punnany Massif, a Majka & Curtis és a Wellhello.

A fesztiválra március 15-ig akciós áron, 15.950Ft-ért lehet bérletet venni.