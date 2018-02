A King Crimson június végén Budapesten lép fel

Európai turnéja során Budapesten is fellép a King Crimson, június 29-én a Müpában adnak koncertet.Az Uncertain Times című turnén az alapító-gitáros Robert Fripp mellett három dobos, Pat Mastelotto, Gavin Harrison és Jeremy Stacey, a billentyűs Bill Rieflin, a gitáros-énekes Jakko Jakszyk, a basszusgitáros Tony Levin és a szaxofonos-fuvolás Mel Collins alkotja a zenekart. Greg Lake, a King Crimson és az Emerson, Lake & Palmer 69 éves frontembere tavaly halt meg rákban.

A koncerten megidézik a King Crimson valamennyi korszakát, a dalok között hat olyan darabbal, amelyet korábban koncertjeiken nem játszottak, megtoldva mindezt a legújabb, immár három dobosra írt szerzeményeikkel - írják a Müpa keddi közleményében.

Az európai turné június 13-án a lengyelországi Poznanban indul, és a november 16-i párizsi zárókoncertig összesen negyven alkalommal lép színpadra az együttes. A budapesti koncertre a jegyárusítás a Müpa+ hűségprogram tagjai számára február 22-én 10 órakor, a nagyközönség számára február 23-án ugyancsak 10 órakor indul.

A jövőre fél évszázados brit együttes a progresszív rock műfajának megkerülhetetlen szereplője, olyan együtteseknek kövezte ki az utat, mint a Yes vagy épp az Emerson, Lake & Palmer. Bár leginkább a rock kategóriájába sorolják őket, zenéjükben fellelhetőek a jazz, a klasszikus zene, a kísérleti zene, a pszichedelikus rock, a new wave, a heavy metal, a gamelán és még a folk bizonyos elemei is. Annak ellenére, hogy a rádiók igen ritkán játszották dalaikat, az együttes még az első lemeze, az In the Court of the Crimson King előtt nagy hírnévre tett szert. Köszönhetően annak az 1969 nyarán adott koncertnek, amelyen a londoni Hyde parkban mintegy 650 ezer ember előtt a Rolling Stones előzenekaraként léphettek fel.

Még ugyanabban az évben megjelent az első albumuk, amelyet The Who gitárosa, Pete Townshend pedig "hátborzongató remekműnek" titulált. Első, 1974-es feloszlásukig még hat lemezt készítettek de a zenekar felállása közben gyakran változott. Utolsó, tizenharmadik stúdióalbumuk 2003-ban jelent meg The Power of Believe címmel. Budapesten több alkalommal, több formációban is felléptek.