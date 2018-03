A szex szorosan kapcsolódik a kardhoz és a varázslathoz

Ismét új klippel jelentkezett a szívünknek oly' kedves Gustave Tiger zenekar: az ő klipjeikben mindig van valamilyen meghökkentő elem, néha csáppornó, néha tejet spriccelő Madonna, most a női bajviadalban próbálták ki magukat.

A klipről Szabó Csaba küldött egy részletes leírást nekünk: "Ahogy arra egyébként az Index remek lemezkritikája is nagyon éleslátóan rámutatott (illetve hát úgy tippelem, hogy erre a számra gondolt a szerző), a Victory at the Antipodes nyilvánvaló rokonságot mutat bizonyos hősies német (teuton!) heavy metalt játszó zenekarok munkásságával, szóval ehhez mindenképpen ilyen kard és varázslat típusú videót szerettünk volna csinálni, ami szerintem sikerült is, illetve plusz elemként bekerült a szex is, de az meg szorosan hozzátartozik a kardhoz és a varázslathoz, szóval annyira talán nem is meglepő."

A Gustave Tiger jelenlegi felállása

Magát a klipet még 2017 nyarán kezdték el tervezni, de azóta annyit változott a forgatókönyv, hogy már rá sem lehet ismerni. "Igazából én már nem is tudom pontosan, hogy miről szól, de a vad, másvilági leszbikus szexbe torkolló véres bajviadal nyilván sokaknak ismerős élethelyzet, amivel könnyen lehet azonosulni."

"Nem akarok anekdotázni a forgatásról, mert az tényleg senkit nem érdekel, de azért azt fontos megemlíteni, hogy Csillag Panni és Tarr Judit színművésznők kábé hat-nyolc órán keresztül vívtak hóban-fagyban, amit csak nézni is megterhelő volt fizikailag, pláne, hogy még egy nagyon csúnya valódi sérülés is történt." - anekdotázik mégis tovább Szabó. "A videó elkészítésében, mint általában, ezúttal is korszakos művészóriások, egyúttal kitűnő barátaink vettek részt, hisz másokkal szóba sem állunk. Giuliano Salvatore, Szombath Máté, Molnár Alexandra Rusek, Horváth Eszter, Majkor Kata, köszi szépen! Amúgy ez volt az utolsó klipes szám a tavalyelőtti nagylemezről, nemsokára jönnek az újak."