Kamasz lányok szexuális zaklatásával vádolják R Kelly-t

A legendás r&b-énekes egy pedofilbotrányt már megúszott. A vádak most arról szólnak, hogy szektás körülmények között tart fiatal nőket. Elfenekelés, elvett telefonok, szexvideók.

A BBC3 dokumentumfilmjében vádolja meg az R&B-sztár R Kelly-t korábbi barátnője, Kitti Jones azzal, hogy az énekes egy szexkamrában "idomított" arra egy lányt tizennégy éves kora óta, hogy megtegye, amit parancsol neki.

A 34 éves Kitti Jones azt is állítja a filmben: amikor 2011-től fogva két évig jártak, Kelly őt is zaklatta, és legalább tíz alkalommal szexre kényszerítette vele vagy másokkal. Elmondása szerint Kelly egyszer egy másik nőhöz vezette a kamrájában, aki pontosan ugyanúgy volt öltözve, mint ő, és úgy is beszélt. A lányról állítása szerint Kelly maga mondta, hogy 14 éves kora "idomítja", mert a "háziállata". Kelly ekkor szexre kényszerítette a két nőt - írja a Guardian.

R Kelly nem reagált a BBC megkeresésére. Korábban ugyanakkor már tagadott más, hasonló vádakat. Ezekről részletesen ebben a cikkben írtunk:

Kelly-t 2008-ban gyermekpornográfiával vádolták meg, mert a vád szerint lefilmezte és lefotózta egy 14 éves lánnyal folytatott szexuális aktusát, de a bíróság végül nem találta bűnösnek. A BBC ugyanakkor úgy tudja: többször is megegyezés révén távozhatott a bíróságról; az egyik alkalommal egy olyan nőnek fizetett, aki azzal vádolta, hogy 15 évesen létesített vele szexuális kapcsolatot.

Kitti Jones már 2017-ben is erőszakkal vádolta Kelly-t: akkor azt mondta, rugdosni kezdte őt, amikor rákérdezett az állítólagos gyermekpornóképekre. Azt is mondta már korábban - több másik nővel együtt -, hogy Kelly "agymosásnak" vetett alá nőket, hogy egy szektaszerű közösséget alkossanak körülötte, amelynek tagjait minden téren korlátozta a szabadságukban.

A dokumentumfilmben megszólal Kelly korábbi menedzsere is, aki azt mondja, részt vett egy titkos esküvői szertartáson, amelyen Kelly az akkor 15 éves énekessel, Aaliyah-val kötött házasságot. Kelly ezt tagadta.