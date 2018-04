Ami rózsaszín, az szóba kerül itt

Az e heti klipválogatásunkban van a fekete-fehérben szomorkodó Florence Welch, ellenpontjaként a rózsaszínben pompázó Janelle Monáe, meg a sztárokat összegereblyéző Drake. Nézzétek meg a hét legjobb videoklipjeit!

GZUZ: Drück Drück

rendezte: Pascal & Bonez

Ha esetleg valakinek szüksége lenne egy propagandafilmre, hogy Németország egyes részeiből akkora no-go zóna lett, hogy morcos, kopasz, szakállas, nagydarab emberek az utcán verik egymást a hecc kedvéért, vagy hogy csak így merészen mutogatják a kábítószert a kamerába, akkor ajánlom GZUZ klipjeit. Főleg a legújabbat, mert ebben tényleg a legsúlyosabb dolognak van beállítva a német gengszterrapperek élete, aminek a végén még egy ellopott Capri-Sun is jár neki az imbiss hűtőjéből. Most kicsit ironizálok, de eszeveszettül jó ez a klip.

LUMP: Cause Of The Contemporary

rendezte: Esteban Diacono

Ha valakinek az lett volna minden vágya, hogy a Toni Erdmann című német film végén feltűnő szőrkosztümben valaki percekig táncoljon egy színpadon, akkor jó napot kívánok, teljesült a vágya, mert pont ez történik a LUMP klipjében. A LUMP név egyébként Laura Marlingot, és a Tunng nevű zenekar egyik tagját, Mike Lindsay-t takarja, tavasszal jön az albumuk.

Janelle Monáe: PYNK

rendezte: Emma Westerberg

Janelle Monáe elég súlyosan tolja 2018-at, ez már a harmadik elég vagány klipje idén, persze minden majd a Dirty Computer című albumában (amibe Prince is besegített) fog kicsúcsosodni két hét múlva, de addig is maradnak a videoklipjei. A PYNK-be besegített Grimes egy kis háttérvokállal meg produkciós trükkökkel (ők már egyébként korábban együttműködtek a Venus Fly-on), a kliphez meg feltűnt Tessa Thompson is a Thor 3-ból a gigantikus rózsaszín csajbulihoz. Amiben például egy csomóan vaginanadrágokban táncolnak, meg egyéb dolgokat művelnek. Gondolkozzatok el azon, hogy mi minden lehet rózsaszín - na, azt Monáe biztos megemlíti.

Hop Along: How Simple

rendezte: Derrick Belcham

A Hop Along első olyan klipjében, amiben a zenekar is feltűnik, a frontember Frances Quinlan kezd el először egyedül táncolni a házában, miközben egy hatalmas reflektorfény irányul rá, aztán később csatlakoznak a többiek is a bombajó bulihoz. Tök egyszerű, de elég hatásos.

Speedy Ortiz: Villain

rendezte: Elle Schneider

A Speedy Ortiz klipjében az énekes, Sadie Dupuis tenné a mindennapi dolgait, de aztán odapofátlankodik egy halfejű lény, vagy - úgy sejtem -, belepofázik a dolgokba, amiket az ő segítsége nélkül is tudna csinálni, lásd vasalás, aztán még fogdosni is elkezdi. Nem túl nehéz dekódolni az üzenetét!

Superorganism: Night Time

rendezte: Robert Strange

A Superorganism klipjei már csak akkor nézhetnének ki olcsóbban, ha egy haver mutatná őket 1992-ben VHS-ről, ráadásul nagyjából mindegyikben ugyanazok az elemek bukkannak fel: a hülye zöld hátteres effektek, pixelek, megy egy óriási digitális bálna. Én annyira nem bánom, tök jó számaik vannak, bár annak én is örültem volna, ha az albumot egy picit jobban szeretem. Na majd élőben, hiszen jönnek júniusban az A38-ra.

Florence + The Machine: Sky Full Of Song

rendezte: AG Rojas

Florence Welch hangjához illusztrációnak elég lenne egy lengedező nyírfát berakni, azt is meg tudná tölteni jelentéssel, AG Rojas viszont egy csomó művészi, fekete-fehér, képarányban is kisebb képet választott. Kicsit Lykke Li-érzésem van, amihez sokat hozzátesz, hogy Welch itt most nem kezd el egy idő után úgy énekelni, mintha éppen egy misztikus völgyet szeretne betölteni a vokáljával. A Sky Full Of Song az idei Record Store Dayen fog megjelenni április 21-én, feltételezem, nemsokára bejelentik az új albumot/turnét is.

Drake: Nice For What

rendezte: Karena Evans

Drake pár perces új klipjében több híres ember van, mint bizonyos hollywoodi filmekben összesen, sorolok párat: Issa Rae, Rashida Jones, Tiffany Haddish, Olivia Wilde, Michelle Rodriguez, Tracee Ellis Ross, Zoe Saldana. Mondjuk sok mindent nem csinálnak azon kívül, hogy pózolnak egy Drake-klipben, de azért elég vagány, főleg a Lauryn Hillt hangmintázó számhoz.