Az előző negyedévhez képest 10 százalékkal több fizető felhasználója van az egyik legnagyobb zenei streamingszolgáltatónak. Az adat nem hasraütésszerű, a Spotify maga hozta nyilvánosságra, hogy 83 millió előfizetőjük és havonta 180 millió aktív felhasználójuk van (97 milliónyian a reklámokkal támogatott, ingyenes verziót preferálják), ami még úgyis szép eredmény, hogy a GDPR életbe lépése az európai terjeszkedés ütemét kicsit visszafogta (a cég nem nagyon részletezte, hogyan befolyásolta a működésüket, de elhisszük).

A prémium előfizetők száma 10 százalékkal, az ingyenes verziót használóké 4 százalékkal nőtt, ami állítólag a betervezett növekedési ráta, de utólag persze azt mond az ember, amit akar, a Disney is kijelentette, hogy nem is vártak 500 milliós bevételt a Solótól (dehogynem). A növekedés forintosítva 16 százalékos nyereségnövekedést hozott, 1,2 milliárd eurós bevétel mellett 329 millió eurót. (via Kreatív)