Rájöttek, hogy lehet lebeszélni az embereket a zeneletöltésről

A BBC számolt be arról, hogy öt év alatt, 2013-hoz képest majdnem felére esett vissza azok száma Nagy-Britanniában, akik illegálisan töltenek le zenéket. A csodásnak tűnő javuláshoz egyetlen módszer kellett.

Most a britek mindössze 10 százaléka mondta azt, hogy szoktak zenéket letölteni, míg 2013-ban ez a szám még 18 százalék volt. Ráadásul azoknak, akik töltenek le zenét, több mint az ötöde azt mondta, hogy öt év múlva valószínűleg már nem fognak így tenni, áll a YouGov zenei jelentésében.

A visszaesés oka egyszerűen annyi, hogy mostanra a letöltés kezdeti démonizálásával szemben (emlékezzünk az első komoly MP3-letöltő szolgáltatót, a Napstert dühödten kicsináló Metallicára) széleskörűen elérhetővé váltak az ingyenes vagy nagyon olcsó online zenehallgató vagy -letöltő alkalmazások. „Ma már egyszerűbb online zenét hallgatni, mint letölteni” – mondta a felmérés egyik résztvevője. Az emberek 36 százaléka érzi úgy, hogy már nehezebb „ellenőrizetlen” forrásból letölteni a zenét, mint megtalálni a hivatalos csatornákat.

A zeneipar számára jelzés lehet, hogy nem feltétlenül jó ötlet exkluzívan csak egy szolgáltató számára elérhetővé tenni a számokat: a megkérdezettek 44 százaléka ugyanis azért mégiscsak letölti a zenéket, amennyiben azokat nem találja meg egyszerűen legálisan online. Ezt támasztja alá az is, hogy az idei év egyik legtöbbek által illegálisan letöltött lemeze Beyonce és Jay-Z Everything Is Love-ja volt, amelyet kizárólag a Tidal tett elérhetővé.

A kutatást persze befolyásolhatta, hogy egyéni bevalláson alapult, és hát az emberek nem mindig őszinték, ha illegális tevékenységükről kérdezik őket.