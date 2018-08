Meghalt Aretha Franklin

76 éves korában meghalt a soul legendás királynője, Aretha Franklin. Franklinnél 2010-ben diagnosztizáltak rákot, legutolsó fellépése 2017 novemberében volt, Elton Jonh AIDS-alapítványának rendezvényén. A zártkörű rendezvény előtt utoljára 2017 augusztusában lépett fel Philadelphiában, annak ellenére, hogy az énekesnő már akkor is a kiszáradással és a fáradékonysággal küzdött.

Aretha Franklinnek húsz száma szerepelt Amerikában a Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs listán, ő volt az első női zenész, akit beiktattak a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. 1968 és 1975 között minden évben ő kapta a Grammy-díjat a legjobb rythm and blues énekesként, összesen 18 Grammyt nyert a pályája alatt.

Emellett több mint 75 millió lemezt adott el, és három elnök beiktatásán énekelt, legutóbb 2009-ben Barack Obamáén. 2005-ben George W. Bush akkori elnök a legmagasabb amerikai polgári kitüntetést, az Elnöki Szabadság-érdemrendet adta át neki.

A Memphisből származó énekesnő egy híres baptista prédikátor lánya volt. Karrierje akkor kezdett felívelni, amikor 1966-ban az Atlantic Recordhoz került, ahol Jerry Wexler producer énekesnőként a híres Muscle Shoals Rhythm Section mellé állította. Két évvel később már Amerikában és Európában is Lady Soulként emlegették. Ekkoriban születtek leghíresebb dalai: a Chain of Fools, az I Say a Little Prayer (ezt eredetileg nem ő énekelte, de az ő verziója vált igazán híressé), a Respect (ezzel a dallal is ez történt) vagy a Natural Woman.

A diszkókorszakban akadozni kezdett a karrierje, de a Blues Brothers című kultfilmben való szereplésével visszakerült a közönség szívébe, és a nyolcvanas években olyan számai szóltak, mint a Who's Zooming Who? vagy a George Michaellel előadott I Knew You Were Waiting (For Me). Mivel ekkoriban egyre erősebben félt a repüléstől, a sikert nem tudta igazán kihasználni, nem turnézott az Egyesült Államokon kívül. Fellépései, tévés szereplései mégis mindig eseményszámba mentek, 2014-ben pédául, amikor Adele dalát éneklete el David Letterman műsorában:

Franklin több volt, mint egy énekesnő, a feketék polgárjogi harcának éppúgy az egyik ikonja lett, mint a női egyenjogúságnak. (Respect című dala a mai napig ennek az egyik szimbóluma.) Ugyanakkor a szakmai sikerei ellenére nehéz élete volt, már tizenévesen anya lett, összesen négy gyereke született négy apától. Egyik férje verte, apja rablótámadás áldozata lett. Egész életében küzdött, többek között alkohol- és súlyproblémái voltak. De gondjairól nem beszélt szívesen, úgy tartotta, hogy ezek nem tartoznak a nyilvánosságra.