14 embert szállítottak kórházba egy Backstreet Boys-koncert miatt

Legalább 14-en kórházba kerültek az amerikai Oklahomában egy Backstreet Boys-koncert miatt, írja a CNN. A Backstreet Boys és egy másik '90-es évekbeli fiúcsapat, a 98 Degrees koncertjén vihar támadt, és felborította a beengedő kapukat, amiben több tucat ember megsérült.

A szervezők az első villámlásokat látva evakuálni kezdték a helyszínt, azonban közel 150 sorban álló ember nem vette figyelembe a felszólítást, hiába kezdődött el heves esőzés, és volt közel 130 km/órás szél.

Kevin, a Backstreet Boys egyik tagja korábban Twitteren jelezte, hogy telt házat, vagyis 12 ezer embert várnak a helyszínre, majd később azt is kiírta, hogy a vihar és a sérültek miatt elmarad a buli.

A helyszínen lévő rajongó arról számolt be, hogy több száz rajongó a vihar ellenére sem volt hajlandó hazamenni, és sokan közülük abban sérültek meg, hogy az erős szél felborította a beengedő kapuknál használt nagy fémszerkezetet.

@AllisonFox4News Right after it fell. Several people hurt including a young girl. Several fans spring to action including former army nurse who’s husband was hurt. pic.twitter.com/baprxWyKbN