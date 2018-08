Az Aerosmith énekese ismét megtiltotta Trumpnak, hogy használja a zenéit

Követeli Donald Trumptól az Aerosmith énekese, Steven Tyler, hogy soha többe ne játssza a zenekara dalait a saját gyűlésein, írja a Variety. Tylert az akasztotta ki, hogy a tegnapi, charlestoni gyűlésen megszólalt a zenekar 1993-as slágere, a Livin' on the Edge.

The scene in WV before Trump’s rally. Aerosmith’s “Livin’ on the edge” playing. pic.twitter.com/HW1qr9TBgE — Jim Acosta (@Acosta) August 21, 2018

Tyler egy ügyvédi felszólító levelet küldött Trumpnak. A levélben szándékos jogsértéssel vádolja Trumpot, amiért a gyűlésen lejátszotta a számukat. Tyler egyébként a Lanham-törvényre hivatkozik, amely tiltja, hogy félrevezető kontextusban szerepeltessenek mondjuk egy művészeti alkotást,. Az énekes szerint az, hogy a zenéjüket Trump-gyűlésen játszották, azt az érzést keltheti, hogy az Aerosmith támogatja az amerikai elnököt és politikáját. Nem ez az első alkalom, hogy Trump az Aerosmith zenéjét használja, 2015-ben a Dream On c. számot lehetett hallani tőlük gyakran a kampány alatt.

A felszólító levélben azt is írják, hogy Trump kizárólag írásos engedéllyel használhatná a zenekar számait, enélkül szerzői jogokat sért. Az is szerepel benne, hogy 2015-ben már két alkalommal is felszólították Trumpot a jogsértések megszüntetésére, ennek ellenére nemrég ismét Aerosmith-dalt lehetett hallani egy politikai eseményén, ezért a lehető legszigorúbb büntetést törvényi büntetést kérik.

Az elmúlt években egy rakás zenész és előadó tiltotta meg Trumpnak, hogy politikai célra használja a zenéjüket, az abszolút Trump-párti Breitbart 2016-os gyűjtésében konkrétan a második helyen szerepel Steven Tyler neve. Az alábbi előadókról lehet tudni, hogy nem szeretnék hallani a zenéjüket Trump-gyűléseken: