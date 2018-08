Curtis is szólózik szombaton

A Blikk szúrta ki, hogy Curtis, a Majka és Curtis egyik fele Légen, Dunaszerdahelytől 15 km-re lép fel most szombaton, amikor a társválasztás előtt álló Majka éppen a Strand fesztiválon szórakoztatja a népet. Ezt persze lehet úgy értelmezni, hogy Cutris nem sokat szarakodott a Szegedi Sajnálatos Események, illetve a ma reggeli, Indexnek adott Majka-interjú után, és szélsebesen lekötött magának egy bulit, de hát ez nem így működik.

Azt Majka az interjúban is világosan elmondta, hogy van Majka, meg Curtis, meg Majka és Curtis, és vannak szólóbulik is - na ez egy ilyen, amit Curtis már régebben tárgyalhatott le (hiába csak egy falunap, azt is előre kell egyeztetni), és ahová eredetileg a zamárdiban adott buli után ment volna át. Szóval nem egy breaking news ez, inkább csak aranyos, hogy Curtist a plakáton "Magyarországi énekesnek" aposztrofálják.