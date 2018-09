Lorde kedvence nem tud elfáradni

Az amerikai Son Lux márciusi koncertjére már több mint egy hónappal a fellépés előtt elfogytak a jegyek, néhány hónappal korábban viszont bejelentették, hogy Ryan Lott éppen tízéves projektje októberben visszatér Magyarországra.

A zenekar a februárban megjelentetett, Brighter Wounds című, kritikusok által is kedvelt nagylemeze után újabb anyaggal jelentkezik, a Yesterday's Wake című EP-t a Stenken hallhatja először a magyar közönség.

Aki hallotta a Brighter Wounds című albumot, bizonyára több ismerős motívumot is talál majd a most megjelenő anyagon – elég csupán arra gondolnunk, hogy a négyszámos EP-n egy All Directions II és egy All Directions III című szám is hallható, egészen nyilvánvalóan az idei lemez All Directions című klipdalára utalva.

A Son Lux egyre ismertebbé válásával Ryan Lott – aki korábban reklámfilmekhez írt zenét – több nagy nevet is behúzott maga mellé, van közös dala Lorde-dal (Easy), aki először a Twitteren lelkesedett érte, a Sufjan Stevensszel és Serengetivel közös zenekara, a Sisyphus pedig egyelőre egy nagylemezt és egy EP-t hozott össze. Lott emellett olyan nevekkel dolgozott, mint a These New Puritans, Richard Parry az Arcade Fire-ből, illetve Peter Silberman az Antlersből.

A New York-i székhelyű trió azóta is magabiztosan gyűjti a rajongókat, immár öt nagylemezzel és hét EP-vel a háta mögött tér vissza Magyarországra: a Son Lux október 8-án, hétfőn, lép majd fel az Akvárium NagyHalljában. A zenekar közvetlenül Kijev, Bukarest, Kolozsvár és Zágráb után ejti útba Budapestet, aztán megy tovább Ljubljana, Kassa, Pozsony és Berlin felé.

Az új, Yesterday's Wake című anyagot itt lehet meghallgatni:

Borítókép: cityslang.com