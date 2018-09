Szét vagyok folyva, mint az akvarell

"Tíz picsa bekövette a szép pofid, kár, hogy kilenc fakeprofil, egy meg az anyád" – szövegeli a Gege néven reppelő Sára Gergely a Csapda című klipdalában, ami a szintén most megjelenő EP-jének a címadója is egyben. A nyolcszámos anyag és a szám klipje is az Indexen debütál.

A Csapda az album nyitószáma, intro és ars poetica is egyben. "Retkes, lerobbant helyeken és vécékben akartunk forgatni egy trashy imidzsvideót hozzá. Nem azt akartuk, hogy teátrálisan szöges ellentéte legyen a lean-es pohárral bikinis csajok között álló, 100 dollárosokat szóró előadók klipjeinek, inkább valamiféle kelet-európai lenyomatot szerettünk volna csinálni" – mondja Gege a klipről.

Az operatőri munka és a vágás Babaitisz Jorgosz munkája, akivel a repper már korábban is dolgozott. "Amikor kitaláltam a koncepciót, már tudtam, hogy vele szeretném megcsinálni ezt is. Kimentünk, megkerestük az ehhez illő szettingeket, felvettük a nyersanyagot, aztán arra törekedtünk, hogy minél rontottabb legyen képileg." Az eredmény a Stenken látható először:

A hip-hop mellett az irodalom világában is otthonosan mozgó Sára Gergely nyolc-kilenc hónap alatt hozta össze a Csapda című EP-t, amihez összesen 11 trekk készült, de ezek közül végül nyolc került fel az anyagra.

A szövegkoncepció az volt, hogy egy kicsit kultúraidegen, kelet-európai beszédpozícióból és nézőpontból világítsam meg azokat a jelenségeket, amik a mai, elsősorban amerikai dalszövegekben nagyon erősen fetisizálva jelennek meg. Ezt egyszerűen úgy fogalmaznám meg, hogy az egyes trekkek koncepcióit a legtöbbször a széthypeolt treppek témái határozták meg: pénz és anyagi javak, drog, nők, kivagyiság és kilét. Ezekről a témákról igyekszem saját hangon beszélni, átfordítani azt, amit az amerikai repperek mondanak valamivé, ami a minket körülvevő társadalmi és kulturális kontextusról beszél.

– mondja Gege, aki ezúttal közreműködők nélkül dolgozott. Nem azért, mert nem szeret másokkal együttműködni, hanem mert ezúttal egy olyan anyagot szeretett volna kiadni a kezei közül, amelynek minden sora, ez egész gondolatisága az övé.

"Itthon sok producer és újsuli iránt elkötelezett repper is elköveti azt a hibát, hogy a két-három évvel ezelőtt trendi amerikai zenéket próbálják másolni, nem keresnek saját hangot, valamit, ami túlmutat azon, amit már létrehoztak mások, máshol. Amikor zenéket válogattam a lemezre, erős szempont volt, hogy ne klasszik cloud meg trap alapokra írjak. Olyan producerekkel szerettem volna dolgozni, akik előremutatóak zeneileg. Tzapanak (ELEVATED) és q.ltur-nak ezért is van rajta két-két alapja, ők nem trendeket próbálnak követni, hanem egyedi hangzásvilágot hoznak létre, európai színvonalon" – magyarázza Sára Gergely.

Bár közreműködők nincsenek, vendégeskedő sorok azonban szerepelnek az EP-n. "Mindig is szívesen dolgoztam vendégszövegekkel, most sincs ez másképp. Az egyik számban Post Malone, 21 Savage vagy épp egy Migos-bar van megidézve, a következőben meg magyar költők sorai tűnnek fel. Szóval hype MC-k és Ady egy EP-n" – összegez Gege.