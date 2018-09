Meghalt a Jeffferson Airplane egyik alapítója

76 éves korában elhunyt Marty Balin, a Jefferson Airplane alapító-gitárosa, írja a Los Angeles Times. A hírek szerint Balin a floridai Tampában hunyt el, miközben éppen kórházba szállították.

A zenekar hivatalos Facebook-oldala igazi legendaként hivatkozik Balinra, arra az emberre, aki segített elindítani egy még ma is tartó forradalmat.

Az eredetileg Cincinnatiből származó Balin 1965-ben alapította több társával a Jefferson Airplane-t, amely úttörője volt a későbbi évek amerikai pszichedelikus rockzenéinek, és olyan alapslágereket írtak, mint a Somebody to Love vagy a White Rabbit.

A zenekar feloszlása után Balin pár korábbi társával megalapította a Jefferson Starshipet, amelyben a gitár mellett énekelt is Grace Slickkel párban, illetve később szólóprojektbe is kezdett. A zenekar alapítói közül Skip Penge 1999-ben hunyt el, 2016-ban pedig Paul Kantner énekes-gitáros és Signe Toly Anderson énekesnő is.