Meghalt Charles Aznavour

94 éves korában meghalt a legendás francia sanzonénekes, Charles Aznavour, közölte szóvivője az AFP-vel. Aznavour franciaországi otthonában halt meg, nem sokkal azután, hogy hazatért japán turnéjáról. Annak ellenére koncertezett újra, hogy tavaly baleset érte, eltört a karja és sok fellépését le kellett mondania.

Az örmény származású Aznavour gyerekszínészként kezdte, színpadi és filmszínészként folytatta, majd sanzonénekesként vált igazán világhírűvé. Dalaival bejárta az egész világot, a francián kívül számos idegen nyelven is előadta őket. Rengeteg szerzeménye közül talán a legismertebb az angol nyelvterületen is listavezetővé vált She, a Dance In The Old Fashioned Way, a La Mamma, a Comme des étrangeres, a Sur ma vie, a Ce jour tant attendu és az Isabelle.

Több mint száz lemeze jelent meg, ezekből több mint százmillió példány kelt el.

(Borítókép: Charles Aznavour, Fotó: POOL New/Reuters)