Elhozza Magyarországra az Africát a Toto

Újra koncertet ad Magyarországon a Toto. A fúziós rockzene több mint négy évtizede létező élő legendája, az internet jelenleg legnépszerűbb dala, az Africa előadója 2019. június 27-én lép fel a Papp László Budapest Sportarénában.

Épp most írtunk arról, vajon mi az oka annak, hogy harminchat év után az akkor még nem is élő internetezők és mémkészítők pont a Toto Africa című számától őrülnek meg a legjobban, pedig akkor még nem is tudtuk, hogy az amerikai zenekar 40 Trips Around the Sun című turnéja keretében jövő nyáron a magyar fővárosba érkezik.

A Totóban jelenleg is zenél három alapító tag, a gitáros Steve Lukather, valamint két billentyűs, David Paich és Steve Porcaro. Mellettük az énekes Joseph Williams is 1986 óta stabil szereplő.

A zenekar először 2000-ben, majd 2006-ban, 2012-ben és 2015-ben játszott Magyarországon, mind a négy alkalommal a ma már nem létező Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán. A Los Angelesben alakult Toto lemezeiből eddig több mint 40 millió példányt adtak el világszerte, a Spotify-on mintegy 422 milliós lejátszásnál tartanak. Az Africa című dalt tartalmazó Toto IV című album (1982) a rockzene történetében először kapott hat Grammy-díjat.

David Paich egy MTI-nek adott korábbi interjúban arról beszélt, milyen érzés előadni az évtizedekkel ezelőtti slágereket. „Ma sem unalmas az olyan számokat játszani, mint amilyen az Africa, a Hold the Line vagy az I'll Be Over You. Persze időnként fárasztó a próbákon a régi slágerek eljátszása, de amikor a rajongóink előtt tesszük ezt a turnén, mi is élvezzük. Nincs annál felemelőbb, amikor azt hallod, hogy a közönség énekli a dalaidat”.

Miután a Toto lelke, Steve Lukather gitáros 2008-ban bejelentette, hogy kiszáll a zenekarból, úgy tűnt, vége a hosszú és sikeres történetnek, ám két évvel később a csapat újra összeállt – már Bobby Kimball énekes nélkül – egy európai turnéra, amelynek bevételét a súlyos betegségben szenvedő Mike Porcaro basszusgitáros gyógyítására ajánlották fel. Mike Porcaro azonban 2015 márciusában meghalt.

A tragédiák, illetve az ezt követő újrakezdések korábban is jelen voltak a Toto történetében: Mike egyik testvére, az alapító tag Jeff Porcaro dobos 1992-ben szívrohamban veszítette életét, Fergie Fredriksen, aki a nyolcvanas években volt a csapatban vokalista, 2014-ben halt meg.

Az együttes eddig tizennégy stúdióalbumot készített; a legutóbbi, a Toto XIV 2015-ben jelent meg. A zenekar legutóbbi válogatáslemeze, a 40 Trips Around the Sun idén februárban jött ki, és tucatnyi országban debütált a slágerlisták élvonalában. Idén novemberben egy újabb különleges Toto-gyűjtemény kerül a boltokba All In címmel.