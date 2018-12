Nem csinált még ennél vadabb lemezt a Kistehén

"A szerelmünk felrobbantotta mögöttünk az egész világot" – énekli Kollár-Klemencz László a Kistehén zenekar legújabb lemezén. A Kistehén albumai korábban kifejezetten az ő keze nyomát viselték, az új, Bocsánat című anyagot azonban a teljes zenekar jegyzi, igazi közös produkció. A lemezt az Indexen lehet elsőként hallani.

Fotó: Örsi András Karmatik

A zenekar bevallása szerint a Bocsánat lett az eddigi legvadabb, legbátrabb, legfelszabadultabb albumuk. A szövegeket jegyző Kollár-Klemencz László egy tévéinterjúban nemrég egyenesen úgy fogalmazott, hogy ezzel a lemezzel elért a falig, ami után elég nehéz lesz új lemezt írni.

"Ez az anyag önálló, szabad, kísérletező, műfajok határait feszegető, mind zenében, mind szövegben. Nincsenek tabuk, ezért nincs is mit ledönteni, eleve ott hevernek a földön. A Kistehén pedig rutinosan ugrál és táncol közöttük, legtöbbször nevetve, máskor pedig melankóliába fordulva" – mondta az anyagról Kollár-Klemencz László, aki a Kistehén előtt a legendás Andersen zenekarban is zenélt (az MTV több klipjüket is játszotta), és aki nemrég jelentette meg második novelláskötetét, A műanyag kerti székek életét.

Az albumot itt lehet meghallgatni először:

Sidó Attila, a zenekar gitárosa szerint az új dalok sokkal zúzósabbak, mint a régebbiek. "Van egy olyan dal amiről nekem kifejezetten a Led Zeppelin jut eszembe, de jellemző a 90-es évek hangzásvilága is, ugyanakkor vannak harddance-jellegű elektronikus, filteres dalok is. A vokálos részek pedig még izgalmasabbak lettek, kibővülve Mákó Katóval és Magyar Borival, ami eleve nagyon jó alaphangot ad az egész albumnak. A pszichedelikus vonal is felfedezhető egy-egy dalban, például az egyik kedvencem, az Öntsd le sóval című szám egy sötétebb, fátyolosabb világba visz. Mindent összevetve azt mondanám, hogy zeneileg sokkal összetettebb ez az anyag, mint a korábbi Kistehén-albumok voltak."

"Nekem a szövegek is tetszenek mert személyesebbek, mélyebbek. Bár most inkább a hangzásra van ráállva a fülem, összességében ez egy bátor lemez lett. Áprilisban négy szám jött ki, a próbákat már legalább két éve elkezdtük, de akkor még inkább csak a témákat, ötleteket gyűjtöttük. Törekedhettünk volna koncentráltabb üzemmódra, akkor viszont lehet, hogy nem lenne ilyen kiforrott az új lemez anyaga. Szerintem, most jutottunk el oda, hogy szakmailag és emberileg is jól működik a zenekar, úgyis mondhatnám, hogy ez egy reálisabb énképpel rendelkező Kistehén. Tudjuk, hogy hol tartunk és mit várunk el magunktól és a zenekartól" – mesélte Jancsovics Máté, a zenekar dobosa, akitől nemrég még Busta Rhymes is eldobta a zokniját.

A Bocsánat idén kizárólag a Kistehén hivatalos YouTube-csatornáján jelenik meg, semmilyen más, direkt eladást célzó kereskedelmi felületen nem lesz elérhető. A lemez fizikai formátumban kizárólag vinilen jön majd ki, de csak 2019 tavaszán, a Drum & Monkey kiadó gondozásában.

A zenekar december 21-én, pénteken, élőben is bemutatja a lemezt az A38 Hajón, ahol az új számok mellett természetesen a régi slágerek is felcsendülnek majd.