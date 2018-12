Meghalt a kanadai Walk Off The Earth banda billentyűse

Álmában, természetes okokból halt meg a kanadai Walk Off The Earth indie pop együttes billentyűse és vokalistája, Mike Taylor, becenevén Beard Guy, azaz Szakállas Srác december 30-án. A hírt a banda a közösségi médián közölte:

A 2006-ban alakult együttes leginkább más dalok feldolgozásairól volt híres, de több, saját számuk is született. A legtöbben, 185 millióan a Gotye: Somebody That I Used To Know feldolgozásukat nézték meg. Több saját albumuk is megjelent, a legutolsó nagylemez, a Sing It All The Way 2015-ben. Beard Guy-nak saját albuma is megjelent 2017-ben, amin karácsonyi dalokat dolgozott fel.

A banda szilveszter este lépett volna fel a Niagara-vízesésnél, és 2019-ben indultak volna turnéra. (Billboard)