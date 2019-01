Ez nem Japán, ez Magyarország

Az Imanexperiment projektjen (amely gyakorlatilag egy embert jelent) már jó ideje rajta tartjuk a szemünket kezdve a 2017-es év magyar lemezei listánktól több, nálunk debütáló látványos klipig. Az Imanexperiment most ismét új videóval jelentkezik nálunk, amely egyszerre idézi meg a '80-as évek giccses plasztikusságát és a Japánra jellemző neonszínek világát, de mindezt Magyarországon.

Idén tavasszal jelenik meg új lemez az Imanexperiment név alatt, és ezen szerepel majd a mostani klipes dal, a Where Are U is. A videó koncepciójáról a projekt mögött álló Nita azt mondta, hogy az Alíz Csodaországban alagútba zuhanós jelenetén alapult, és mivel a dal refrénjét annak idején egy buliból való hazafelé biciklizés közben találta ki, adta magát a bringázós alaptéma. Az biztos, hogy az egész videónak van egy nagyon távol-keleti, rágógumi hangulata, amire ráerősít a színvilág is, kicsit mintha japánosították volna a magyar hétköznapokat.

Szándékosan olyan nem túl hétköznapi jelenetekbe és helyekre vittük el a bringát, ahol egyébként nem szokás biciklizni. Ezek a részek valójában csak a főszereplő fejében játszódnak le. Nem tudom ez más bringásokkal hogy van, de ha unalmas az út, én mindig hozzáképzelek dolgokat az adott képhez és környezethez, miközben tekerek valahova.

-írta a videóról az alkotó.

A klip főszereplője Monhor Viktória performanszművész, a kosaras srácot Rontó Áron alakítja, a karikán pedig Szabó Lilla látható, de Nita is felbukkan itt-ott a videóban, mint a megfigyelő narrátor. A videót egyébként az énekesnővel együtt Lippai Balázs vette fel és rendezte.