Tankcsapda számokra temetik a koncert után elgázolt lányt

Múlt hét szerdán, a Tankcsapda Akvárium klubban tartott újévi koncertje után elütöttek egy lányt az M3-as autópályán, aki hazafelé tartva kiszállt barátja autójából, és gyalog ment az út mellett. Egy figyelmetlen, húszéves sofőr elütötte, majd továbbhajtott a helyszínről. A lányt egy autós találta meg, majd nem sokkal később a Tankcsapda turnébusza is a helyszínre ért, és a zenekar gitárosa, Sidlovics Gábor volt az, aki részükről először szembesült a tragédiával.

A lány édesanyja a Borsnak azt nyilatkozta, hogy nem hagyományos temetést szerveznek neki, hanem inkább egy búcsúztatót, ahová eljöhet bárki, aki meg szeretne emlékezni róla.

Nem kötelező a fekete ruha sem. Bármennyire is beleszakad a szívünk a történtekbe, a megemlékezésen azonban nemcsak sírni, hanem nevetni is szeretnénk, hiszen Kata is ezt akarná, és mosolyogva nézne ránk.